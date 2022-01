Amir Khan revela que el Canelo lo sorprendió previo a su pelea: “¿Qué carajos hago aquí?”

Canelo Alvarez vs Amir Khan El boxeador británico fue noqueado por el Canelo en el sexto round (Christian Petersen/Getty Images)

El legado que está dejando Saúl el Canelo Álvarez en el mundo del boxeo lo dejará como uno de los mejores pugilistas de la historia. Incluso, hay boxeadores que se han preguntado a sí mismos cómo se atrevieron a retar al mexicano.

Amir Khan, boxeador británico, confesó que aquella noche del 7 de mayo de 2016, previo a su combate contra el Canelo en Las Vegas, se cuestionó el hecho de pelear con el mexicano, quien terminaría noqueándolo en el sexto round.

“En el día del pesaje juro que no se veía así de grande, pero ya viéndolo en su esquina antes de que empezara la pelea me pregunté: ‘¿Qué carajos estoy haciendo aquí? Su espalda era gigantesca” recordó Khan en entrevista con el medio iNews, quien además, reconoció que, pese a ver perdido con el jalisciense, lo considera uno de los mejores de la historia.

“No voy a olvidarlo, sé que terminé noqueado en una arena llena, pero entiendan que perdí contra uno de los más grandes de todos los tiempos y no tengo empacho en decirlo. Lo que también debo decir es que en la noche de la pelea, yo pesé 158 libras y él estaba en 187, fue una locura”, agregó.

El británico, quien ganara la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, aseguró que a pesar de la derrota, cree que se ganó el respeto del Canelo. “En un principio fue genial liderar el combate, los primeros rounds estaba muy cómodo y me sentía capaz. Creo siento que, aunque me noqueó, me gané el respeto de Álvarez”.

En aquella noche trágica para Khan y mágica para Saúl, se disputó el título mundial de peso medio del CMB. El mexicano terminaría ganando la contienda tras dar un golpe en la mandíbula a su oponente que lo mandó directo a la lona.