Chiquimarco y Chacón protagonizan pleito en redes: “En tu chamba nadie te quiere”

Árbitros Ambos ex árbitros trabajan hoy como analistas en diferentes televisoras (ESPECIAL)

La polémica victoria de México sobre Panamá la noche de este miércoles en el Estadio Azteca, desató las críticas de aficionados y conocedores del futbol que no se guardaron nada al afirmar que al Tri le marcaron un penal inexistente a favor.

El ex árbitro, Francisco Chacón, fue uno de los críticos que aseguró que el penal sobre Diego Lainez que derivó al gol de Raúl Jiménez no se debió haber marcado y así lo manifestó en redes; sin embargo, no esperaba a que una de sus colegas se le fuera con todo por ese comentario.

Marco Antonio Rodríguez, respondió a Chacón y aseguró que quería ver a México fuera del mundial y que no le sorpendía que viniera de una persona como él.

¿Quieres ver a México fuera del mundial?



No me extraña de ti y tu proceder fuera del campo de juego y dentro.

Yo si te conozco .

No manipules a la gente @pacochaconmx .#CaminoAQatar #LaCasaSeRespeta #ArbitroEntrenador https://t.co/gBu5o5S5x8 — El Árbitro Entrenador (@ChiquimarcoMx) February 3, 2022

Pero la cosa no terminó ahí, Chacón no se dejó intimidar y se le fue con todo a Chiquimarco, burlándose de su carrera fallida como entrenador en España. Incluso, lo calificó de “cuida chambas”.

Esto, no le gustó a Marco y le recordó a su colega que nunca pudo ganarle en nada, recordando que él acudió a varias justas mundialistas como árbitro y Paco nunca pudo asistir.

Recibo tus besos con agrado, siguen siendo agrios como siempre. Me gustaría leer un argumento tuyo relacionado con el tema arbitral. Por supuesto sigo invicto y seguiré invicto pero no fue por transa, mentiroso, manipulador ni traicionero. P. D. Nunca pudiste ganarme en nada. — El Árbitro Entrenador (@ChiquimarcoMx) February 3, 2022

Asimismo, Chiquimarco le dejó en claro a su ex compañero que su carrera como árbitro fue un fiasco y que nunca aprendió nada. Ante ello, Chacón mandó otro dardo envenenado y le dijo a Marco Rodríguez que ni en su chamba lo quieren.

Ya te fuiste a meter abajo de las faldas de Codesal? tu no puedes solo o que? Pero ya entendí, andas tras el hueso de la Comisión de Árbitros pues en tu chamba nadie te quiere, dicho por tus compañeros, eres: nefasto, sabelo todo, queda bien, mala persona, igualito que de árbitro https://t.co/0rKMssdo37 — Francisco Chacón (@pacochaconmx) February 3, 2022

Ambos personajes fueron protagonistas durante su carrer arbitral; sin embargo, dejaron claro que no se llevan nada bien.