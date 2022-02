Kikin Fonseca le pide a Guillermo Ochoa que se relaje y se dedique a lo suyo

Luego de que Oswaldo Sánchez respondiera a Guillermo Ochoa sobre la indirecta que el arquero americanista mandara a los ex futbolistas y ahora analistas de TUDN, Francisco el Kikin Fonseca salió a defender al ex portero de Chivas.

En el programa de Contacto Deportivo, el Kikin fue cuestionado sobre qué opinaba al respecto de la polémica entre Ochoa y Oswaldo. El analista de TUDN, aseguró que ninguna de las críticas hacia la Selección Mexicana no son de mala forma.

“Memo Ochoa tiene que relajarse un poquito. Nosotros jugamos eliminatorias igual que él y también tuvimos partidos muy difíciles, partidos malos y buenos. Uno tiene que concentrarse en lo futbolístico. Hay que aguantar muchas críticas, cuando aparte no son de mala leche. Ninguno de mis compañeros, he escuchado que haga una crítica de mala leche”, mencionó el ex futbolista.

Asimismo el Kikin aseguró que Sánchez tiene razón y que Memo debe dedicarse a lo suyo, ya que no se puede hablar bien del Tri si no dan un buen partido.

“Obviamente tiene toda la razón mi compadre Oswaldo. Si el equipo mexicano no juega bien, tenemos que decirlo. A nosotros nos pasó. También se nos criticó. Hay que dejar del lado esas críticas y tratar de mejorar en la cancha, mejorar como equipo y en lo individual. Qué te estás quejando de las críticas que aparte se dicen con argumentos. No podemos hablar bien del equipo cuando no juega bien. Él que se dedique a lo suyo, sentenció.