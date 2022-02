“Perder hubiera sido injusto, es un punto insuficiente”: Xavi Hernández

Xavi Hernández no quedó completamente satisfecho con el resultado en el Derbi (Joan Monfort/AP)

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, reconoció que el punto de este domingo es «insuficiente» aunque también vio el partido perdido ante el Espanyol, algo que «hubiera sido muy injusto» por lo que hicieron en el campo del vecino catalán.

«El primer gol arriesgamos en la salida cuando no tenemos que hacerlo y en el segundo nos ganan la espalda cuando es algo que tenemos trabajo. El fútbol es un juego de errores y hay que minimizarlos», dijo en rueda de prensa.

El cuadro culé salvó el empate en el minuto 96 con un cabezazo de Luuk de Jong y se había puesto 0-1 en el minuto dos por medio de Pedri. «No hemos sido efectivos y son errores nuestros. Es un partido que se tenía que ganar. Es un punto que es insuficiente. Hay que seguir trabajando», apuntó.

[ Aquí te dejamos algunos tips para saber que regalar el 14 de febrero ]

«Es un campo complicado. Es un buen Espanyol. No hemos sido tan efectivos que el día del Atlético y los errores que hemos cometido ellos lo han castigado. Perder hubiera sido muy injusto», añadió, antes de explicar su mensaje en los cambios mediante un papel.

«Hemos cambiado de sistema y con el público no se escucha. He optado por el papelito. Hemos arriesgado pero hemos sacado un punto, nos ha venido bien la entrada de gente de refresco. Seguimos teniendo fe, hemos estado intensos muchas fases. No hemos jugado excelente pero hemos hecho un partido para ganarlo», dijo.

[ Organiza tu alacena con estos tips ]

Por otro lado, Xavi se refirió a la expulsión de Piqué y a la lesión de Araujo, como bajas para la visita a Mestalla, y valoró el regreso de Dembélé recordando que «es uno más». «De momento parece que son molestias, ya las tuvo durante la semana. Se ha ido resintiendo. Piqué es una baja muy importante porque está tirando de carácter y liderazgo. Vamos a competir con el Nápoles y con el Valencia, contra lo que venga y con lo que tengamos», apuntó.

«Ahora estamos consiguiendo marcar, antes nos costaba más. Ahora tenemos gol pero concedemos. Por sensaciones hemos hecho méritos para ganarlo», terminó.

Publimetro te recomienda