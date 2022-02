‘Canelo es un peleador durísimo, en la actualidad nadie puede con él’: Nacho Beristaín

Saúl Canelo Álvarez continúa recogiendo elogios de grandes figuras del boxeo nacional e internacional, y ahora fue el histórico entrenador Ignacio Beristaín quien reconoció que en este momento no hay quien pueda vencer al pugilista mexicano.

Durante el evento en la Ciudad de México, en donde se confirmó que se realizará la clase de box más grande del mundo, Nacho Beristaín destacó las cualidades del Canelo, aunque afirmó que en este momento no es el mejor peleador libra por libra.

“El pecoso (Canelo) es un peleador durísimo, un atleta completo, está demasiado fuerte y creo que en la actualidad no pueden con él. He visto algunas peleas de él, pero sigo sin convencerme que sea el mejor libra por libra por su estilo. Es un peleador un atleta muy completo, lo han hecho muy fuerte pero técnicamente en lo personal no me convence”, afirmó.

Por otra parte, también fue cuestionado sobre la posibilidad de una tercera pelea entre Álvarez Barragán y Gennady Golovkin, a lo que afirmó que el kasajo ya no está en su mejor momento.

“Golovkin está ya envejecido. Las otras dos fueron peleas duras y pesadas, fueron buenas peleas yo creo que (en el empate) ganó (el kazajo), pero ponte a discutir y siendo mexicano… pero hoy por hoy vuelvo a pensar que está muy por arriba de los demás”, dijo.

Saúl Canelo Álvarez aún no ha confirmado a su próximo rival para el mes de mayo, aunque se espera que anuncie una confrontación ante Dimitr Bivol y posteriormente ante el kasajo Golovkin.

Entre los boxeadores que ha entrenado el integrante del salón de la fama del boxeo mundial se encuentra, Juan Manuel Márquez, Rafael Márquez, Daniel Zaragoza, Óscar de la Hoya, Travieso Arce, Julio César Chávez Jr, Ricardo ‘Finito’ López, entre otros.

Reconocerán a Nacho Beristaín

Durante los festejos de la ceremonia, también se confirmó que habrá una función de homenaje para el histórico entrenador, de 82 años de edad.

En esta función, habrá varios combates de exhibición, como el de Juan Manuel “Dinamita” Márquez, quien será el rival de Ángel “Mantequilla” Nápoles, Julio César Chávez irá ante Daniel Zaragoza; además, Humberto “La Chiquita” González subirá nuevamente a un ensogado ante Edgar Sosa, entre otros combates entre leyendas del pugilismo mexicano.

