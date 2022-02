Luis Quiñones se dice más que preparado para pelear la titularidad en Tigres con Yeferson Soteldo

A pesar de que la competencia interna en Tigres está muy dura para esta temporada, el jugador, Luis Quiñones, destacó los argumentos que lo han llevado a ser uno de los jugadores con más minutos desde la llegada de Miguel Herrera al banquillo de Tigres.

El “Cafetalero” sabe que para mantenerse en la titularidad tendrá que esforzarse el doble, y ahora más con el arribo de Yeferson Soteldo al equipo, jugador que se ha visto bien en su posición cuando entra de cambio en los minutos que ha tenido participación.

“La exigencia en Tigres es muy alta, he tratado de mantenerme siempre, desde que regresé en mi segunda etapa no hay jugador con más asistencias que yo, y eso me ha dado para jugar con dos entrenadores diferentes, las exigencias cada vez son mayores y hay que estar preparado para ello”

“Es un grupo muy grande, con grandes jugadores que pueden ser titulares en cualquier lado, estamos todos acá y tenemos la tarea de seguir peleando por títulos, es buena la competencia, un gran ambiente y dar el doble para seguir jugando” comentó el nacido en Cali.

Por lo pronto, para el próximo partido contra Juárez, todo parece indicar que Luis arrancará como titular en donde buscará seguirle llenando el ojo a Miguel Herrera, en lo que será un choque entre los dos últimos entrenadores de Tigres.

El futbolista fue pieza importante en los años en el que Ricardo Ferretti estuvo presente con los felinos, por lo que asegura que enfrentarlo siempre causara un sentimiento especial.

“Es especial reencontrarse con un técnico que nos dio mucho, que sacó lo mejor de nosotros, hay un gran respeto hacia él, pero vamos con la mentalidad de seguir con el buen camino que hemos venido teniendo en los últimos partidos” declaró.