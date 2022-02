Hernán Garza: los regiomontanos están sedientos del Abierto de Tenis Monterrey 2022

Del próximo sábado 26 de febrero al 12 de marzo, Monterrey albergará por décimo cuarta edición el Abierto de Tenis Monterrey, primero con el torneo femenil de los circuitos de la WTA y en la segunda semana con el ATP Challenger Tour.

Como lo acostumbran los principales torneos en el mundo, incluyendo algunos Grand Slams, la campeona de la edición pasada será la encargada de abrir el telón del certamen, siendo la canadiense, Leylah Fernandez la responsable de defender su corona.

𝙋𝙍𝙄𝙈𝙀 𝙏𝙄𝙈𝙀 🏆🙌

Leylah Fernandez protagonizará el 1er partido estelar del #AbiertoGNPSeguros 2022 💫



¿Cuándo? 📆

Lunes 28 de febrero a las 19:00 horas



¡No te pierdas de este increíble arranque del torneo! 🎾



🎟 Boletos en Taquilla Estadio GNP y Ticketmaster pic.twitter.com/ky4hKqpoeq — Abierto GNP Seguros (@Abierto_GNP) February 23, 2022

Te puede interesar: Abierto de Monterrey abrirá con la campeona Leylah Fernández

Detrás de toda esta organización y siendo el principal precursor del Tenis en Monterrey, el empresario, Hernán Garza, ha apostado desde el 2009 en el proyecto tenístico de colocar a la Sultana del Norte como una de las ciudades ejes del deporte blanco a nivel mundial.

[ Rentar de forma rápida y segura nunca fue tan fácil ]

El director del Abierto de Monterey, ha vivido de cerca todos estos 14 años de evolución del torneo y en entrevista exclusiva con Publimetro, relata su sentir en este largo camino y su visión para este año y los venideros.

Después de dos ediciones sin público por la pandemia de Covid-19, aseguró que los regiomontanos están sedientos de poder asistir y ver un gran espectáculo deportivo y que sobreponerse a las restricciones.

[ El futuro de los pagos se llama Kueski Pay ]

Después de dos años sin público en las gradas, este año finalmente podrá albergar a aficionados, ¿Fue difícil volver a organizar un evento de esta magnitud?

—La verdad sí, estamos muy contentos y muy satisfechos, creo que después de dos años de ayuno, de estar sin público —han sido dos años difíciles muy intensos para volver a reorganizar todo y sujetarnos a algunas normas, lineamientos y protocolos— yo siento como que las cosas en el mundo y en el deporte se han ido mejorando y tienen que mejorar, mucha gente ya está vacunada y mucha gente se hace pruebas constantemente por lo que todo parece que va hacia la baja, afortunadamente.

¿Están listos para iniciar esta semana el Abierto de Monterrey?

—Estamos listos, estamos preparados, con todos los protocolos, con un gran estadio, con toda la gente y los voluntarios que trabajan en el abierto que son más de 700 gentes trabajando aquí, tendremos unas semanas con actividades muy buenas y muy positivas.

¿A quién ve favorita para este torneo?

—(Entre risas) Qué pregunta tan difícil, quisiera saberla yo en todos los torneos, pero no controlo nada, yo creo que viene un cuadro excepcional de jugadoras. Creo que el abierto se ha destacado porque por aquí han desfilado muchas jugadoras de un gran nivel competitivo y creo que este torneo a través de los años es un torneo muy bien posicionado no solo a nivel Latinoamérica, si no que en todo el mundo.

¿Es difícil convencer a las tenistas de venir a Monterrey?

—No, la verdad tenemos unos muy fieles patrocinadores y todos ellos son los que hacen posible para que este evento permanezca aquí en la ciudad. Además, es un torneo muy bien posicionado, ya todos los jugadores lo conocen y les gusta mucho venir a jugar y para las jugadoras es muy buena plataforma, porque de aquí se van a Indian Wells, entonces, llevan una mayor preparación participando aquí primero.

¿Cómo espera la respuesta de la gente?

—Yo creo que va a ser buena durante la semana, puesto que serán 15 días de fiesta, algunos vendrán unos días, otros lo harán en otros días, pero bueno, por 15 días la verdad que Monterrey tendrá el privilegio de tener una gran fiesta de tenis, muy profesional y muy competitiva.

¿Este torneo ha tenido una evolución año con año?

—Totalmente, una gran evolución, hay jugadoras que han venido aquí casi siete veces en su trayectoria profesional, cuantas jugadoras han desfilado en este torneo, tenemos a Pavlyuchenkova, Angie Kerber, Muguruza y pues eso es lo que le ha dado un gran crédito y un gran prestigio al torneo.

¿Cómo ve la evolución del tenis en nuestro país, cómo lo ha sentido?

—Creo que si ha venido de menos a más, yo creo que cada vez hay más tenistas mexicanos y eso es símbolo de la evolución que ha tenido el tenis, lo que queremos es que haya más tenistas mexicanos y creo que así está siendo.

¿Cuál es el principal objetivo del Abierto de Monterrey?

—Uno de los objetivos al menos de nuestro torneo es el poder sacar figuras de aquí de Nuevo León, tenistas que sean regios y yo creo que pronto los vamos a estar viendo en el circuito, esa es la meta, es el objetivo más grande que tiene este torneo.

Conoce la lista de jugadoras confirmadas

Emma Raducanu

Anastasia Pavlyuchenkova

Elina Svitolina

Leylah Fernández

Madison Keys

Sara Sorribes Tormo

Ajla Tomljanovic

Yulia Putintseva

Magda Linette

Anhelina Kalinina

Camila Osorio

Nuria Parrizas diaz

Sloane Stephens

Ann Li

Petra Martic

Mayar Sherif

Misaki Doi

Beatriz Haddad Maia

Rebecca Peterson

Anastasia Potapova

Qinwen Zheng

Caracteristicas del torneo

Bolsa del Torneo: 235 mil dólares

Superficie: Dura

Lugar: Estadio GNP Seguros, ubicado dentro de Club Sonoma

Ficha:

Nombre: Hernán Garza Echeverría

Nacimiento: 22 de marzo de 1946

Lugar : Monterrey N.L

Edad: 75 años