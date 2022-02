Manchester United deja escapar la victoria ante Watford

Manchester United vs Watford - Premier League (Nathan Stirk/Getty Images)

Manchester United sigue sin encontrar el rumbo en Premier League. A pesar de que los Red Devils tienen un plantel basto, no han podido encontrar regularidad en su juego y siguen dejando escapar puntos importantes en su pelea por permanecer entre los primeros cuatro lugares.

Por segunda ocasión, Cristiano Ronaldo y compañía no pudieron vencer a otro equipo que se encuentra en la pelea por no descender. El Watford fue el equipo que se paró en Old Trafford en duelo correspondiente a la fecha 27 de la Premier y se encontró con un Manchester carente de idea en la parte ofensiva, logrando sacar un punto valioso en la lucha por su permanencia en Primera División.

Diez minutos finales de partido.



🔴 0-0 🐝 (80’) pic.twitter.com/B1mV986XWC — Manchester United (@ManUtd_Es) February 26, 2022

Manchester United permanece en el cuarto lugar con 47 unidades, el último que otorga boleto a la Champions League, donde CR7 es el goleador histórico; sin embargo, a la acecha se encuentra el Arsenal, que se encuentra dos puntos abajo y tiene tres partidos menos, por lo que seguir escapando puntos para el equipo dirigido por Ralf Rangnick, representa un verdadero peligro.