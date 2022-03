“Me duele que le peguen tanto a Funes Mori”: Gignac

El mal paso en estos meses de Rayados ha traído una serie de criticas por parte de la afición que se manifestó en contra tanto del club, directiva y jugadores, siendo uno de los más señalados, Rogelio Funes Mori.

Ante esta situación, André Pierre Gignac, máximo anotador de los Tigres y amigo del delantero de Rayados, reconoció que las criticas a su compañero de profesión y máximo goleador del Monterrey sea tratado de esa manera.

“Me da tristeza por los jugadores, por lo que están pasando, a veces tengo contacto con Funes Funes Mori y me duele que un goleador histórico, lo que ha dado, superó a Chupete Suazo, que era un marciano el señor, pero me está doliendo que le pegan tanto a Funes Mori y no es para ser humilde, pero yo lo apoyo, le mandé mensaje de apoyo porque merece mucho más”, indicó el francés en el programa de La Última Palabra.

Referente a la situación complicada que viven los albiazules, el “Bomboro” declaró que le gustaría ver a su rival más arriba para que así le de más emoción al clásico.

“A mí me gustaría ver a mi rival a la par, pelear, porque es el orgullo del norte, me hubiera gustado que hicieran un buen Mundial, me hubiera dolido que llegaran a la Final; pero ahorita necesitan mucha tranquilidad, los quiero fuertes para que en los Clásicos haya algo más, un lugar entre los cuatro, un liderato, una Liguilla, una Final Regia yo la firmo ahorita mismo para tenerla”.

No es novedad que la relación entre ambos jugadores históricos de su club sea buena, ya que, en años pasados, el “Mellizo” manifestó que le tiene una admiración profunda al delantero de los Tigres, por lo que la rivalidad entre ellos solo es en la cancha y no fuera de ella.