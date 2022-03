Futbolista se niega a portar mensaje contra la guerra en Ucrania

El mundo del deporte se ha unido para expresar su rechazo contra la guerra de Rusia con Ucrania. Deportistas y clubes se han manifestado con camisetas, mantas, mensajes pidiendo el fin del conflicto armado; sin embargo, un futbolista se negó a unirse a esta protesta que sí realizaron el resto de sus compañeros.

Los jugadores del Erzurumsport saltaron al campo con camisetas con la frase “No a la guerra” previo a su juego con el Ankaragücü, en la Segunda División de Turquía.

Pero Aykut Demir, capitán del equipo, se negó ponerse la camiseta y lució su uniforme normal a comparación de sus compañeros.

Después del juego, que su equipo perdió 1-0, explicó el motivo de su decisión. “Miles de personas mueren cada día en Medio Oriente. También me siento mal por ello y comparto el dolor de la gente inocente”, declaró a Fanatik.

“Aquellos que ignoran la persecución, están haciendo estas cosas cuando pasa en Europa. No me gusta portar esa camiseta porque no fue hecha para esos países”, agregó.