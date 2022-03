Ángel Reyna llama “perro mentiroso” a Gignac

El ex futbolista Ángel Reyna calificó de “hipócrita” y llamó “perro mentiroso” a André-Pierre Gignac, quien dijo estar arrepentido de gol que le marcó a Veracruz durante el torneo Apertura 2019.

El 21 de octubre de 2019, en el juego entre Veracruz y Tigres, los jugadores “veracruzanos” protestaron por la falta de pagos y no se movieron tras el silbatazo inicial; sin embargo, Gignac marcó un gol pese a que ninguno de los rivales se movía, además de que habían quedado de acuerdo con ellos. Tampoco Eduardo Vargas respecto la protesta y marcó un tanto.

El futbolista francés dio este lunes una entrevista a Fox Sports y reveló que era una de las cosas de las que se arrepentía en su carrera. Además de que pidió que le anularan la anotación, pero que la Federación Mexicana de Futbol se lo negó.

“Hubo muchos malentendidos, al inicio era un minuto, después tres minutos; yo quería meter un gran zarpazo en la tribuna, a veces me salen goles increíbles, esa vez entró, la verdad ya habían pasado los tres minutos, pero no quería meter el gol. Yo después de ese partido marqué a la Federación y les pedí que me quitaran el gol, es una mancha que tengo aquí en México, estoy arrepentido”, dijo.

La verdad fue un verdadero desmadre ese partido, no quiero que me recuerden así, sé que soy engorroso en la cancha, irritante, dicen que yo con los árbitros, cuando tengo una discusión con el árbitro, después voy a los 10 segundos y le digo al árbitro, a la próxima, sé manejar mis partidos, puede ser que a veces grite, sacan una foto de cinco años antes, ya he cambiado, tengo madurez en esos temas”, agregó.

"ME ARREPIENTO UN POCO, NO QUERÍA METER GOL"



"MARQUÉ A LA FEDERACIÓN Y LES DIJE 'QUÍTENME EL GOL, POR FAVOR', ES UNA MANCHA EN MI CARRERA"



"FUE UN VERDADERO DESMA*** ESE PARTIDO"#LUP10Años | Gignac y su polémica anotación en Veracruz pic.twitter.com/nr1REtoSij — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 1, 2022

No obstante, Ángel Reyna —que forma parte de esos Tiburones Rojos— reaccionó a las palabras de Gignac en Instagram Stories diciendo: “¡Perro mentiroso! Ahora resulta… Si ahí dijiste lo contrario, Hipócrita”.