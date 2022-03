Chicharito Hernández y su novia Nicole McPherson ‘debutan’ como pareja

Javier ‘Chicharito’ Hernández llamó la atención nuevamente fuera de la cancha, después de que se presentó de manera oficial por primera vez con su pareja, Nicole McPherson en un evento público.

Fue durante la premier del documental de HBO, Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty, realizada en The Theatre at Ace Hotel, en donde la pareja se presentó de la mano y posaron para las fotos.

[ Renueva tu entorno con papel tapiz, la tendencia en decoración ]

Chicharito Javier Hernández junto a su pareja | Instagram

Además, ambos presumieron su primer evento en sus redes sociales. Javier Hernández llegó al evento con un conjunto de camisa y pantalón satinado con un estampado muy original, mientras que Nicole lució un elegante vestido.

Chicharito Hernández ya estaba relacionado con la modelo ecuatoriana desde principios de año, en donde presumieron varias historias juntos.

Chicharito Javier Hernández junto a su pareja | Instagram

El futbolista tapatío ha sido un invitado en distintos eventos en Los Ángeles, California.

[ Rentar de forma rápida y segura nunca fue tan fácil ]

Nicole McPherson defiende a Javier Hernández

La modelo y emprendedora ecuatoriana Nicole McPherson salió en defensa del Chicharito Hernández, tras las críticas de su ex pareja Sarah Kohan sobre el distanciamiento con sus hijos, y afirmó que él es un gran padre.

“(Todo lo que se dice) es muy alejado de la verdad y estaría bueno que la gente no sume con la que piensan o ven en redes. Es un gran papá. Solo diré que es una persona maravillosa, eso es todo”, comentó a las cámaras de Despierta América.

“Hay que respetar a la madre de sus hijos siempre y yo la respeto muchísimo, y eso es, no hay por qué comparar”, explicó.

Publimetro te recomienda