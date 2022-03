“Esto no es México”, Adolfo Ríos, presidente de Gallos se disculpa con afición

Tras las lamentables imágenes en el Estadio Corregidora, en donde aficionados de Querétaro y Atlas protagonizaron una brutal riña, Adolfo Ríos, presidente de Gallos dio su primera postura.

En imágenes compartidas por W Radio, el presidente del club Querétaro salió a dar la cara y pidió una disculpa a la afición, en la cancha del estadio, tras la violencia que provocó la suspensión del juego.

“Esto no es México, no es futbol, esto no es lo que queremos para nuestro país. Una disculpa, nos duele muchísimo esto y ahora lo que queremos hacer es checar la integridad, que es lo más importante. Va a estar todo bien”, afirmó el directivo a aficionados del Atlas.

Adolfo ríos, presidente de Querétaro, ofreciendo disculpas a la afición de Atlas. #LaVozDelFutbol🎙 pic.twitter.com/Ty2OkJeOTO — W Deportes (@deportesWRADIO) March 6, 2022

El encuentro entre Gallos Blancos y Atlas fue suspendido tras los actos de violencia que se vivieron en el Estadio Corregidora.

Hasta el momento se desconoce el número exacto de heridos, aunque las imágenes difundidas en redes sociales, han mostrado más de una decena de personas heridas de gravedad.

Por estos hechos, la Liga MX decidió suspender el encuentro hasta nuevo aviso, además de que buscará sancionar a los responsables de los hechos.

Rafael Márquez lamenta los hechos

Entre los miles de mensajes de aficionados, especialistas y ex jugadores, Rafael Márquez fue uno de los ex futbolistas que mandó un mensaje lamentando los hechos violentos en el estadio Corregidora.

Lamentable lo que está sucediendo en Queretaro, vergüenza que esté sucediendo esto en mi país 🤦🏻‍♂️ — Rafa Marquez (@RafaMarquezMX) March 6, 2022

