‘Hemos derribado varias barreras para las mujeres con esta liga’. Blanca Solís

Las futbolistas mexicanas continúan luchando por hacer crecer el proyecto de la Liga MX Femenil, a pesar de que la falta de apoyo en los inicios del proyecto. Así lo ve la delantera de Tigres, Blanca Solís, quien ve como las jóvenes ahora pueden aspirar a convertirse en futbolista y, sobre todo, continuar superando las barreras que han existido en el país.

¿Qué representa para Blanca Solís el ser parte de un equipo tan ganador como Tigres Femenil?

La verdad es que ha sido lo mejor, era algo que buscaba desde hace mucho tiempo. En Chiapas, de donde soy originaria, cuando competíamos a nivel estatal, nacional o en universiadas, siempre nos enfrentábamos a Nuevo León y yo tenía de referencia a Tigres. Por qué tenía a las mejores jugadoras, el mejor equipamiento, las instalaciones, la ayuda del gobierno, y siempre fue mi sueño. Cuando se abre la liga femenil, y me ofrecen estar en el equipo, fue un sueño cumplido.

[ Únete al #RetoUnMillónDeKilos y vive sanamente ]

Siendo una jugadora que vio nacer el proyecto ¿Cómo ha sido el crecimiento de la Liga MX Femenil?

Hemos ido con pasos gigantes. Tigres ha sido un equipo que le ha dado la seriedad desde el principio, algo que a muchos equipos les faltó. Siento que es uno de los equipos que apostó en sus jugadoras de un principio, somos las de más campeonatos. Y la Liga ha crecido demasiado, en los aficionados, en la gente que decía “Ah puro pelotazo”. Y ahora he conocido gente que me ha dicho que prefiere vernos que al equipo varonil, por qué ustedes no hacen show, y siguen luchando cada pelota. Ha impactado demasiado en la gente y ahora los equipos le han metido seriedad.

¿Qué barreras para las mujeres se han roto con la creación de este proyecto tan ambicioso?

Hemos luchado contra cosas como el machismo, y acabar con esa idea de que ‘solo tienen que estar en casa’, hemos cambiado. Ya a la mujer se le integra más. Antes nos excluían en cosas como vestidores, en la medicina, en el estadio, en el gimnasio, y ahora nos incluyen, hemos quitado esas barreras a favor de nosotras.

[ El futuro de los pagos se llama Kueski Pay, conócelo aquí ]

¿Cómo definir a la futbolista mexicana?

Es perseverante, guerrera, triunfadora y con muchas ganas de triunfar.

¿Cómo ha sido el crecimiento de la Blanca Solís como futbolista profesional?

He tenido un crecimiento fuerte, más en la parte mental. En uno de los temas que más crecí fue en las lesiones. Cuando era joven nunca había tenido una, hasta llegar a Tigres y eso me hizo fuerte. También las barreras y las dificultades que tuve para practicar el deporte fueron un aliciente para crecer como deportista. Una cosa que pesó mucho también fueron las altas y bajas, como pasar de titular a suplente y eso te hace aprender. Tengo que seguir entrenando a tope para cuando llegue mi oportunidad.

¿Qué debe representar el proyecto de la Liga MX Femenil para las jóvenes mexicanas?

Demanda mucho trabajo, esfuerzo y perseverancia. Ahora las niñas tienen esa oportunidad de que hay una liga, de que los equipos ya le están poniendo más empeño y dedicación. Con la liga sub-17, ahora tienes más posibilidades de estar en una liga profesional. Ellas pueden tener ese crecimiento en futbol, en lo táctico, que algunas de nosotras no pudimos tener desde pequeñas, ya que no tuvimos un club. Las niñas que realmente se quieren dedicar a esto, pueden ver que, en unos cinco años, ya vamos a estar ganando, mínimo, la mitad de lo que gana un jugador. A nosotras nos queda seguir tocando puertas para que siga creciendo.

De cara al Día internacional de la mujer ¿Qué mensaje debería llegar de la Liga a las mujeres?

Debe representar lo guerreras que hemos sido, la contundencia que tuvimos para tener una liga que pedíamos a gritos. Ya que jugábamos en liga regional, nacional, o premier pero esto es diferente. Esas ganas de querer tener algo para nosotras, en lo futbolístico, como personas, eso nos representaría a las mexicanas para poder tener algo que nos llenara, que nos apasiona día a día, como es el futbol.

¿Cómo ha sido el contacto con los aficionados?

Hablando de la afición de Tigres, es incomparable. Desde un inicio, estuvieron ahí. Yo no me puedo quejar. Desde el día 1 nos ha apoyado. Aún en pandemia, el apoyo se sentía en redes. Mientras que en otros equipos, ha faltado ese apoyo, pero, conforme vaya creciendo la liga, pueden creer plenamente en nosotras.

¿Qué mensajes le das a las jóvenes que buscan su sueño en el futbol?

Que nunca se den por vencidas. Que puede haber muchas piedras en el camino, pero las ganas y los sueños te pueden llevar a donde tu quieras, trabajando a tope y con objetivos claros.

Ficha

Blanca María Solís Rodas

Lugar de nacimiento: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Edad 25 años (30 de abril de 1996)

Debut: Tigres de la U.A.N.L. vs Guadalajara, el Sábado 5 de Agosto de 2017

Dorsal: 19

Publimetro te recomienda