CMB reconoce a sus campeonas en el Día Internacional de la Mujer

El Consejo Mundial de Boxeo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, reconoció a sus grandes campeonas del mundo.

En el tradicional Martes de Café, en la conferencia presidida por el licenciado Mauricio Sulaimán, históricas peleadoras que pertenecen al CMB como Mariana Juárez y Zulina Muñoz, dieron un mensaje a los aficionados.

“No es nada fácil como mujeres. Me preguntaba ¿por qué decían el sexo débil? Hoy sé que el sexo débil es porque tenemos un corazón enorme y muchas veces somos de las que perdonamos, aceptamos y seguimos. Eso es lo débil que tenemos porque realmente no he visto a ninguna. Cuando una mujer se sube a una pelea, somos las que desde el primer round salimos a tirar, no veo que una mujer abandone una pelea o que diga ya no sigo, prácticamente la tienen que bajar”, afirmó Mariana ‘Barby’ Juárez.

Por su parte, la campeona mundial interina Gallo del CMB, Jessica González, lamentó la violencia que vive la mujer en el país y recordó a las mujeres que han sido asesinadas.

“Quiero hacer mención especial a una amiga que fue boxeadora, ella fue asesinada en Ciudad Neza hace muchos años, Andrea Cortina, también fue réferi del CMB. Tenemos que seguir luchando porque como Andrea Cortina hay muchas que son asesinadas”, dijo.

Entre las boxeadoras que estuvieron presentes fue Irma García, María Elena Villalobos, Jessica González, Zulina Muñoz y Lulú Juárez.

