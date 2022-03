“Dueños deberían actuar con más responsabilidad”: AMLO sobre sanciones por trifulca en Querétaro

Pidió no desatender los eventos masivos y reforzar la seguridad. / Presidencia de la República.

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador recomendó a los dueños de los equipos de la Liga Mx que actúen con más responsabilidad, haciendo alusión a las sanciones que implementaron por la trifulca registrada en el estadio Corregidora de Querétaro el pasado fin de semana.

“Eso está manejado por los dueños de los equipos. Siento que deberían de actuar con más responsabilidad, todos. Hay dueños de equipos que si están preocupados por lo que pasó en Querétaro, que ya ha sucedido en otros partes, pero en Querétaro fue más difundido”, declaró en su conferencia de prensa de las mañanas.

Aconsejó a los directivos realizar consultas a aficionados, comentaristas e involucrados en el deporte del futbol a la hora de tomar decisiones importantes.

“Ojalá esto se atienda bien, se consulte a los aficionados, comentaristas del deporte del futbol, que se escuche a los protagonistas. Que no sea una cuestión cupular que proteja siempre intereses. Se tiene que cuidar, con la policía y no echar en saco roto lo que significa la vigilancia, no solo en partidos sino en todos los eventos masivos”, finalizó.