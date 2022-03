“Me está rompiendo el corazón”: madre de detenido

La Fiscalía de Querétaro ha detenido a 14 personas por los hechos violentos que se presentaron en el Estadio La Corregidora el pasado 5 de marzo. De los destaca uno que fue entregado por su madre.

La señora dio su testimonio a la fiscalía y relató cómo convenció a su hijo de entregarse a las autoridades.

“Ayer fueron a catear mi casa, él no estaba y los policías me dijeron que lo mejor era que si se comunicaba conmigo que lo entregara para bien de él y de nosotros. Llegó y platiqué con él, le dije ‘vámonos te voy a llevar a la Fiscalía’, no me dijo nada y me dijo que sí”, contó en un video publicado en Twitter.

También señaló como se siente por la situación que está viviendo. “Me está rompiendo el corazón, estoy deshecha, pero no hay de otra, aquí estoy”.

A toda persona que tenga datos que sirvan a la investigación, acérquense a esta Fiscalía.



Pueden comunicarse al 442 238 7622 y proporcionar información de manera anónima. pic.twitter.com/NK8mnh9Ej4 — Fiscalía Querétaro (@fiscaliaqro) March 9, 2022

En la trifulca que se desató el pasado sábado 26 personas resultaron heridas, tres de gravedad. Después de las investigaciones se liberaron 28 órdenes de aprehensión contra integrantes de la barra La Resistencia.

