Julio César Chávez responde a las críticas de su hijo Omar: “dice puras pend*jadas”

Julio César Chávez rompió el silencio tras las polémicas declaraciones en que su hijo Omar, criticó fuertemente a Miriam Escobar, esposa del Gran Campeón Mexicano y madre de Nicole Chávez, media hermana de Omar.

A través de su cuenta de Instagram, el César salió a defender a su esposa de todos sus críticos, incluyendo de su hijo Omar, de quien aseguró, dice “puras pendejadas” cuando está enojado.

“La verdad no estoy de acuerdo, mi esposa siempre me ha apoyado en cada uno de mis momentos difíciles y agradables de mi vida. Estoy muy contento con ella. A veces salen comentarios ofensivos hacia mi esposa diciendo que yo soy un títere, que soy esto y el otro... Quiero aclararles que mi señora es una persona que gracias a ella soy lo que soy actualmente. Ella me salvó la vida al llevarme a una clínica de rehabilitación”, contó.

“Desafortunadamente, mi hijo Omar está un poco molesto. Lo comprendo, pero no estoy de acuerdo con él. Está enojado, está frustrado y diciendo a veces puras pendejadas que no estoy de acuerdo. Él ya está grande, sabe lo que hace, pero lo acepto tal como es, siempre va tener mi corazón porque sabe que lo amo, que lo quiero, pero desafortunadamente cuando uno está enojado dice tantas pendejadas”, expresó el César.

Asimismo, el ex boxeador se tomó el tiempo para hablar de su hijo el Junior, quien se encuentra en una clínica de rehabilitación y aseguró que es lo mejor para él.

“Mi hijo Julio está pasando por un momento difícil, triste, pero yo ya lo viví. Creo que fue la mejor solución para mi hijo, para que se recupere, para que esté bien”, declaró.