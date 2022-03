“Es una oportunidad perfecta para regresar a lo más alto”: Óscar Valdez

Óscar Valdez está listo para su regreso al cuadrilátero en 2022 y será en una verdadera guerra, cuando se enfrente el 30 de abril al estadounidense Shakur Stevenson para unificar los títulos de peso superpluma del CMB y OMB.

En conferencia virtual con los medios, el sonorense afirmó que está listo para este gran reto, en busca de volver a estar entre los mejores peleadores del mundo.

“Estoy muy presionado por esto, ya que si gano la pelea puedo estar entre los mejores libra por libra. Y se convierte en una pelea que necesito para estar en lo más alto. Creo que se equivocan al compararlo con Floyd Mayweather, ya que solo hay un Floyd”.

Ante los cuestionamientos de Publisport, Valdez afirmó que no vio la misma energía de Stevenson en su careo como en otras peleas, además de que habló sobre cómo superar las críticas que recibió por la pelea en contra de Robson Conceicao, en donde obtuvo un polémico triunfo.

Shakur es un peleador que ya tiene bastante tiempo hablando y presionando por redes sociales que es algo que yo no estoy acostumbrado a hacer ahí le gusta hablar hoy lo miramos en cara cara y la verdad que no sentí esa energía que siempre siento cuando está en las redes sociales la verdad que siento que ya es diferente ya cuando tienes a la persona enfrente”

Esta es la oportunidad perfecta para recuperar lo perdido. Mucha gente quedó un muy mal sabor de boca, igual yo. Yo se que lo pude hacer mucho mejor, pero no hay excusas, es momento de volver a cumplir y demostrar que somos los mejores de la división”, afirmó.

Además, se refirió a una posible revancha con Robson Conceicao en caso de llevarse el triunfo ante Shakur Stevenson.

“Claro que le doy la revancha a Conceicao. Mi intención es que la revancha fuera lo más rápido posible, pero pues se pusieron nombres y yo solo quería dos peleas, la del brasileño o la de Shakur y se dio esta pelea. Primero quiero unificar el título y después podremos hacer la pelea con todo gusto.

Sobre Shakur, Valdez aseguró que no espera un combate sangriento, pero sí una guerra de estrategias en el cuadrilátero.

“Siendo un mejor peleador. Estamos consientes de que no será una guerra, o un toma y daca. El que cometa el primer error es el que va a dar ventaja, por lo que no es una guerra, será más un juego de ajedrez. Él también fue olímpico, pero tengo mucho recorrido, mucha experiencia y eso me puede favorecer.

Aunque es difícil no hacerlo personal, ya que ha dicho muchas cosas en redes, pero he aprendido que debo ser más inteligente y evitar caer en su juego. Cada pelea es más importante que la anterior, pero esta puede ser la más grande de mi carrera”, dijo.

Por último, Valdez habló sobre el polémico doping en su última pelea y afirmó que está dispuesto a mostrar constantemente pruebas a los aficionados para mostrar que siempre ha sido un peleador limpio.

“Ahí se manchó mi imagen cuando no era el caso. Siempre he sido un peleador limpio y sigo siendo, se me hace ilógico que yo pongo en mis contratos que se haga antidoping a mi rival como para que yo dé positivo. Quiero un deporte limpio”, aseguró.

Óscar Valdez, de 31 años y campeón de peso superpluma del CMB, cuenta con un récord de 30 triunfos y 23 nocauts.

