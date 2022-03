PSG: Afición pide la salida del presidente Nasser Al-Khelaïfi

El Paris Saint Germain no vive su mejor momento. A pesar de que el club marcha como líder en la Liga 1, la afición está molesta con los jugadores tras la eliminación en octavos de final de la Champions League ante Real Madrid.

Tras este fracaso, el Colectivo Ultra París, cuestionó el accionar y la actitud de sus jugadores con sus aficionados en un comunicado que circula en redes sociales.

“¿Cómo tener el deseo de revertir todo para los parisinos cuando a menudo te paras a saludar desde el punto de penal y has estado más a menudo en la Fashion Week (semana de la moda) que en una reunión con los representantes de tus propios seguidores?”, declaró el colectivo.

Asimismo, la hinchada del PSG pidió la salida de su presidente Nasser Al-Khelaïfi, pues a pesar de la inversión millonaria que ha hecho por tener una de las plantillas más cara del mundo, el club parisino no ha podido conseguir la gloria europea.

“No tenemos poca memoria. Sabemos que nuestro regreso se debe al presidente Nasser Al-Khelaifi. No hay nada personal aquí, pero está claro que no es el hombre para este trabajo. La situación del club exige ahora una reorganización completa a todos los niveles y la presencia diaria de su presidente” expresó la Ultra.

Además, se dio a conocer que la afición mostrará su descontento en el juego de este domingo, pues consideran que el “PSG se merece gente que lo atienda y no gente que lo use”.

“Contra Bourdeaux este domingo mostraremos nuestro descontento y pedimos a todos los amantes del club presentes que se unan en nuestras acciones sin violencia. Seguiremos movilizados mientras no se implementen grandes cambios reales. ¡Lo hacemos por el interés del club, no de una marca, no de un producto que comercialice nuestro club!”.