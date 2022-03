Andrés Lillini lamenta que las cédulas arbitrales se filtren a la prensa

Andrés Lillini, técnico de los Pumas, fue expulsado en el encuentro de la Liga MX ante Cruz Azul por insultar a los árbitros. El argentino recibió una sanción de dos partidos.

Lillini sabe que se equivocó y reconoce su error; sin embargo, hay algo que lo ha lastimado más allá de los dos encuentros de castigo. El DT del Club Universidad reconoce que le dolió la filtración de la cédula.

“Me siento dolido. Me exponen ante la opinión pública, se filtra un documento que debería ser privado entre Federación y la Liga, donde sacan a relucir lo que el árbitro escribió”, declaró Lillini en conferencia.

“Sos un hijo de put...”, dijo el argentino al silbante Fernando Hernández en el encuentro del pasado sábado ante Cruz Azul, reveló el periodista David Medrano.

El estratega de los Pumas acepta no tener de otra y le da la vuelta a la página, ya pensando en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Mal ejemplo para el grupo y para mí. Pero sé dónde estoy parado y a lo que me expongo, lamentablemente. Hoy más fuerte que nunca porque debo acompañarlos (a los jugadores)”, añadió.

Confía en la remontada de los Pumas ante el Revolution. Andrés Lillini sabe que el duelo de mañana ante el New England Revolution no será una tarea sencilla, pero confía en que sus jugadores salgan airosos de Ciudad Universitaria.

“Nos tenemos que levantar, perdimos dos partidos y no lo merecíamos. Este equipo se hace fuerte y esto es lo que nos caracteriza en momento críticos. En la ida no jugamos bien y es una nueva oportunidad”, declaró el argentino.

El timonel aprovechó para enviarle un mensaje a la afición que aún cree en la remontada ante el New England Revolution (3-0).

“La gente que cree, que nunca abandona, se han llevado muchas alegrías. Que no crean lo que quieren hacerles creer, tenemos la fe intacta. Haremos lo que esté en nuestras manos por darle la vuelta. Los jugadores me han sorprendido y esta no va a ser la excepción”, declaró.