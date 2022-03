VIDEO: Aficionado realiza curiosa protesta en el Everton vs Newcastle

La Premier League nos regaló uno de los momentos más bizarros en lo que va del año, después de que un aficionado detuvo un encuentro por una protesta en el campo de juego.

Pero no fue solo ingresar al campo, este seguidor decidió amarrarse a un poste de la portería mientras se disputaba el juego entre Everton y Newcastle.

Con una playera que tenía el mensaje en contra del petróleo y los hidrocarburos, por lo que las cámaras de televisión captaron el momento.

Everton La protesta del aficionado en la cancha del Everton (Stu Forster/Getty Images)

La playera de color naranja tenía el mensaje “Paren el petróleo”. Mientras que incluía algunos enlaces a páginas web con la leyenda: “We have no future (No tenemos futuro)”.

Esta situación se vivió al minuto 49 del encuentro, en donde ambas escuadras se encontraban igualas 0-0.

Un chico se ha atado al palo durante la segunda parte del Everton-Newcastle en señal de protesta contra el petróleo. Surrealista.pic.twitter.com/oGDoRKOmff — Daniel Olmedo (@DanielOlme8) March 17, 2022

Tras la invasión, los trabajadores de seguridad tardaron cerca de seis minutos en retirar al aficionado, e incluso tuvieron que usar unas pinzas gigantes para retirar el amarre del cuello.

En son de protesta, un aficionado de Everton se encadenó al arco de Asmir Begović en Goodison Park en pleno partido contra Newcastle United #EVENEW pic.twitter.com/n7lV1jCVdA — Daniel Remolina alt. (@Daniremo97) March 17, 2022

Al final del encuentro, el Everton venció 1-0 al Newcastle con el gol de Alex Iwobi, al minuto 90+9.

