Al Checo Pérez no le gustó la cuarta temporada de Drive to Survive

No tuvo buenos comentarios del programa. (Mark Thompson/Getty Images)

Sergio “Checo” Pérez, piloto de Red Bull en Fórmula 1, se mostró decepcionado por “Drive To Survive 4″, la serie de la Gran Carpa que se estrenó el 11 de marzo.

Para el piloto mexicano, la temporada pasada fue la mejor de la historia, por lo que había mucho material para hacer algo más emocionante de lo que se presentó.

“Sinceramente creo que tenían la mejor temporada en la historia de la Fórmula, y no fue la serie lo que esperaba, la verdad que no me gustó. Esperaba mucho más, había mucho material para haber hecho, sin duda la mejor serie, sin duda otras temporadas fueron mejores”, comentó para ESPN.

Dicha serie, le ha traído al deporte motor millones de nuevos aficionados, ya que hay estudios que indican que desde que se estrenó la temporada 1, ha habido un crecimiento exponencial del deporte en cuanto seguidores.