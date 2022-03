VIDEO: Nailea Vidrio denuncia acoso en juego de Concachampions

La violencia contra la mujer se sigue haciendo presente en el futbol mexicano. Ahora la víctima fue la jugadora del León Femenil, Nailea Vidrio, quien denunció acoso por parte de un aficionado durante el juego de Concachampions entre León y Seattle Sounders.

A través de sus historias de Instagram, la futbolista denunció que un asistente al estadio acosó a su amiga Selena Castillo, además de que las autoridades no hicieron nada ante la situación.

[ El futuro de los pagos se llama Kueski Pay, conócelo aquí ]

“Estoy súper decepcionada porque estaba en el Estadio León apoyando a mi club, apoyando a mis compañeros y un fan acosó a mi amiga Selena (Castillo) y neta no puede ser que no hicieran nada al respecto, impresionante, estoy súper decepcionada con la gente, con los fanáticos, porque era un fan de León, un fan nuestro supuestamente y estoy súper decepcionada, enojada, no sé ni que decir ya, pero bueno, esto no es cosa de ahorita, ha pasado siempre, nomás que pues que hacemos, impresionante”, afirmó.

Nailea Vidrio denuncia el acoso de aficionados durante la Concachampions pic.twitter.com/OnpB4MW1Hk — Iván Navarro (@IvanNavarro1006) March 18, 2022

[ Walmart abre su nueva tienda Purísima Guanajuato ]

Por otra parte, reiteró la violencia y el acoso que ella ha sufrido, al igual que las mujeres en el país.

“Fui a ver futbol a mis compañeros de equipo, en el club donde yo juego, a mi estadio y pasan estas cosas, de verdad que el acoso que las mujeres vivimos en México es impresionante, de verdad cada vez que yo sacó a Bax (perro) a pasear voy en pants o me pongo algo porque o me van a chiflar o me van a decir algo, porque corro el riesgo de que pasen cosas que no quiero, vivo con miedo, caminando sola en la calle.

Paseando a mi perro, vivo asustada y que feo que me lleguen mensajes que dicen, siempre habrá gente que te chifle, siempre habrá gente que te diga cosas, no es normal, dejen de normalizar eso, no está chido, estoy enojada, frustrada e impresionada con el acoso que se vive todos los días siendo mujer”, indicó.

Por último, Nailea Vidrio mostró imágenes de mensajes de pseudo seguidores que la han acosado, o que han “opinado” sobre la lamentable situación que ha vivido en la cancha del León.

Publimetro te recomienda