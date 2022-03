¿Cuándo fue la última vez que la escudería Ferrari ganó un Gran Premio de Fórmula Uno?

𝗬𝗢𝗨 𝗚𝗨𝗬𝗦 𝗔𝗥𝗘 𝗔𝗠𝗔𝗭𝗜𝗡𝗚 🤩



WHAT 👏 A 👏 DRIVE!



Great 1-2 for the Scuderia Ferrari!#essereFerrari 🔴 #BahrainGP @Charles_Leclerc @CarlosSainz55 pic.twitter.com/Qt3TP8s3ZO