Entrenador mexicano es herido en tiroteo en Georgia

Guillermo de la Fuente, entrenador mexicano del Lokomotiv Tbilisi de la primera división de Georgia, fue herido de bala en una pierna, el 20 de marzo, mientras caminaba por las calles de Tiflis.

“Estaba caminando con mi novia y escuché a un hombre de 40 años gritando en la calle, sonaba muy furioso. Vi a un grupo de mujeres asustadas caminando hacia nosotros. En ese instante vi al hombre y me vio, como a 10 o 15 metros de distancia. Entonces le dije a mi novia que empezáramos a caminar en la dirección opuesta para no encontrarnos con él. Pero dos pasos más adelante escuché un balazo muy fuerte, me había disparado en la pierna derecha”, relató a Bolavip

De la Fuente señaló que una doctora que pasaba por ahí le ayudó y que después fue trasladado a un hospital donde le dijeron que tenía una fractura de fémur debido a que la bala lo traspasó, por lo que estará aproximadamente dos meses en recuperación.

El director técnico azteca comentó que pidió ayuda al consulado mexicano en Turquía, ya que no hay en Georgia, ya que le están pidiendo que firme documentos que no entiende además de que está teniendo dificultades para cubrir los gastos.

“Me interrogaron dos policías y un traductor. Yo solo había dormido dos horas. Les conté mi testimonio de lo que sucedió. Me dijeron que tenía que firmar el testimonio, pero el testimonio estaba en idioma georgiano, así que no quería firmarlo. Les pedí que lo hicieran en inglés, o que si me permitían tomar una foto para enviarla a un traductor. El traductor dijo ‘esto no es México, no se pueden sacar fotos de esto’. Entonces me negué a firmar, les comenté que traería un abogado. El traductor me insistió en que tenía que creerle a la policía, o que llamara a mi embajada”, dijo.

Guillermo ya tiene el apoyo de una abogada y sólo pide justicia. “No quiero un escándalo internacional, nada de eso. Únicamente pido que mi atacante reponga todo lo que he gastado, incluidos los honorarios de la abogada, y se haga cargo de todo lo que costará mi periodo de rehabilitación. Quiero que la embajada de México en Turquía esté al tanto de que no vaya a haber anomalías en el caso y se desarrolle con apego a los órdenes legales y jurídicos correspondientes”, agregó.