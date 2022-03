Tigres: Conoce la razón por la cual Florian Thauvin está molesto con los árbitros en México

Después de un inicio flojo en el futbol mexicano, el campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, Florian Thauvin, ha sido una de las principales armas ofensivas en el ataque de Tigres que comanda Miguel Herrrera y para muestra esta su gol en el clásico regio 127 al colocar la pelota al ángulo casi pegado a la banda desde tres cuartos del terreno de juego.

El jugador en el programa de radio “La hora de Willie” reconoce que le costó bastante el cambio de aires y de venir a jugar a una liga y país nuevo para él.

“No fue el inicio que quería, cuando cambias de país y de liga necesitas tiempo para acostumbrarte y es lo que necesitaba y ahora veo que después de 6 meses me estoy acostumbrando a mis compañeros y al futbol mexicano y me siento muy bien, pero la verdad era un cambio muy grande en mi vida, somos humanos no maquinas”

El ex jugador del Olympique de Marsella hablo de las diferencias entre la Liga MX y el futbol en Europa, especificando que aquí la altura y el clima juegan un papel muy importante.

“La liga es muy diferente, en Francia es una liga más táctica, aquí en México hay más espacios, pero también los jugadores corren más, jugar con altura en Francia no existe y aquí hay muchos partidos con altura y eso es muy difícil para jugadores como yo que no están acostumbrados”

“El clima es muy difícil y tengo miedo, porque en este momento está regresando el calor, mis buenos partidos fueron en el invierno que estaba el clima como en Francia, por eso estaba más fácil para mí, es muy difícil el calor está muy fuerte en Monterrey y México y me va a costar acostumbrarme a eso”

Thauvin no dudó en señalar que no esta conforme con los árbitros en nuestro país al mencionar que no cuidan a los jugadores como en Europa.

“La impresión que tengo es que los árbitros no protegen tanto al jugador como en Europa y eso me enoja un poco para decir la verdad, jugué en Francia, en Inglaterra y en Champions, aquí en México los defensas tienen más ventajas para robar la pelota, ellos hacen lo que quieren, por ejemplo, cuando recibo un balón de espaldas los defensas tienen más libertad de hacer lo que quieran para quitar el balón”

Por último, el futbolista elogió a Miguel Herrera y argumentó que el “Piojo” tiene la capacidad para dirigir en el viejo continente.

“Miguel Herrera puede entrenar en Francia y en Europa, es un gran entrenador, estaba con la Selección Nacional, conoce todo sobre el futbol, imagínate la experiencia que tiene y ya tiene más de 20 años dirigiendo” concluyó el Galo.