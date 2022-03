Hugo Sánchez afirma que dirigiría gratis al Tri: “Se están tardando en buscar un revulsivo”

La Selección Mexicana sigue sin mostrar un espectáculo que guste a la afición, pues a pesar de que el Tri tiene practicamente amarrado su boleto a Catar 2022, hay quienes creen que el Tri no llegará lejos, como es el caso de Hugo Sánchez.

A través del programa de Futbol Picante de ESPN, el Pentapichichi volvió a criticar el hecho de que México sea dirigido por un entrenador extranjero y aseguró que la Federación se está tardando en buscar nuevo entrenador.

“ Yo no veo el problema en el aspecto deportivo. Yo veo más bien en el aspecto de trabajo, eso de que me da igual de que el técnico sea extranjero o sea mexicano, a mí no me da igual. Cuando llegué a España, yo dije que llegaba a aprender y me dijeron: ‘No, señor, tú vienes a enseñar porque ocupas una plaza de trabajo de un español y por eso tienes que ser mejor que ellos’”, aseguró.

“Aquí es lo mismo, como entrenador si no estás demostrando que tienes la capacidad y no tienes la manera de transformar una mejoría en el juego, porque entre Osorio y Martino solo se asemejan en una cosa: que los dos no son mexicanos y que no están haciendo jugar mejor a la Selección. No están sacando una explotación de la calidad de los jugadores porque no saben de la idiosincracia del mexicano ni saben tener el tacto de los jugadores y no dan resultados. Se están tardando en buscar un revulsivo”, agregó Sánchez.

Ante ello, David Faitelson, le pidió a Hugo que no dudadara de la capacidad del Tata Martino, pues dirigió a Argentina, Paraguay y Barcelona. Estas palabras, no le gustaron al ex jugador, quien lo tachó de mentiroso por decir palabras que él no había dicho.

“No pongas palabras en mi boca que nunca he dicho, nunca he dudado de su capacidad. Yo siempre he dicho que un entrenador no mexicano esté dirigiendo a la Selección Mexicana, te quedó claro o te lo tengo que repetir 150 veces. Pones en mi boca que dudo de su capacidad y eso no se vale David, lo que digo es que no lo veo (a Martino( llevando a buen término a la Selección Nacional y una de las razones es porque no es mexicano”.

Y de paso, el ex jugador del Real Madrid, aprovechó el mal momento del Tri para candidatearse como entrenador nacional.

“David (Faitelson), ya sabes que por México, hago lo que sea, hasta trabajar gratis, y si me llama la selección ahora, yo iría hasta gratis, fíjate, iría gratis. Yo para dirigir a la Selección Mexicana iría gratis con el afán de ayudar a México y colaborar para que México pueda ir al Mundial y poder estar bien dirigidos y gratis”, afirmó.