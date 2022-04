“Todos los jugadores tienen celos de Cristiano, menos Messi”: Wayne Rooney

Rooney y CR7 El ex jugador inglés volvió a hablar del astro portugués (Instagram y AP)

Las cosas entre Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney se mantiene tensas. Luego de que el portugués llamara “celoso” a Rooney por hablar sobre su presente con el Manchester United, el entrenador del Derby Country, respondió al comentario de CR7.

En conferencia de prensa previo al juego que sostendrá el Derby Country de la segunda división inglesa este fin de semana, Rooney se tomó el tiempo para responder a CR7 y poner fin a las especulaciones sobre una posible rivalidad, pues halagó las cualidades del portugués, hasta que se acordó de Messi.

“He visto esta mañana la respuesta de Cristiano Ronaldo. Diría que no hay, probablemente, ningún futbolista en el planeta que no esté celoso de Cristiano. La carrera que ha tenido, los trofeos que ha ganado, el dinero que tiene, esos abdominales. Todos los jugadores, menos Lionel Messi, están celosos de Cristiano”, comentó el inglés para dar fin a la polémica con su ex socio en el Mánchester United.

Cabe destacar que ambos jugadores formaron una de las duplas más temidas en la historia de los Red Devils; sin embargo, pese a tener edades similares, Wayne Rooney se encuentra retirado y dirigiendo en la Segunda División de Inglaterra, mientras que Cristiano, vive su segunda etapa con el United, aunque no pasa por su mejor momento, razón por la que ha sido blanco de críticas.