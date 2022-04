Chicharito Hernández: “Si no quisiera estar en la Selección, ya me habría retirado”

Javier Hernández advierte cuando sabe que vienen las preguntas sobre la Selección mexicana y su no convocatoria. “Ya saben mi respuesta, pero adelante, denle”. El delantero del LA Galaxy, quien desde el 2019 no es llamado al Tricolor, dice que está listo para cuando sea requerido, pero no aclara si su ausencia fue por indisciplina o no.

Sólo asegura: “Si no quisiera estar en la Selección, ya me habría retirado”. En conferencia de prensa, se le cuestionó a Hernández, ¿por qué no es llamado por Gerardo Martino? ¿Si es por una indisciplina? ¿Si todo es un malentendido?

Y no se salió de su discurso habitual.”Del tema de Selección ya lo dije muchas veces, soy un jugador elegible y trataré de estar de la mejor manera de mi club, como me lo enseñó mi padre (Javier Hernández) y mi abuelo (Tomás Balcázar). Yo seguiré haciéndolo de la mejor manera, pero hoy mi cabeza está en Los Ángeles, en este proyecto”.

Para finalizar con la respuesta reiteró: “Si no quisiera estar en la Selección, ya me habría retirado”. Gerardo Martino mencionó que no llamaba a Javier Hernández, porque simplemente, no quería hacerlo, y tampoco aclaró si ha sido por una indisciplina, como se sospecha.

[ La importancia de cambiar a energías verdes ]

[ ¡Prepara las maletas para estas vacaciones! ]

El delantero del LA Galaxy dijo que a pesar de todo, vive un gran momento en su carrera, tratando de explicarlo en un largo discurso. “Me siento muy pleno, pero eso no significa que no me frustre, que me enoje, que no significa que no extrañe a mis hijos, que no tenga una vida de crecimiento en donde a veces se sufre. Estoy pleno, aunque a veces esté triste o extrañando y eso me lo he dado tratando de ser un mejor ser humano. Lo mejor es amarte, no puedes dar lo que tú no eres, y trato de dar lo que eso significa”.