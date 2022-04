¿Por qué hubo invasión de hinchas del Frankfurt en el Camp Nou?

Luego de la eliminación del Barcelona a manos del Eintrach Frankfurt en los cuartos de final de la Europa League, el presidente del club, Joan Laporta, aseguró que es “una vergüenza” que el club haya sufrido una invasión en su propio estadio por parte de aficionados alemanes.

Por tal razón, este viernes, Laporta volvió a comparecer ante los medios y dio detalles sobre lo que se vivió la noche del jueves en el Camp Nou, asegurando que hubo “irregularidades” en la venta de boletos y que terminaron en manos de hinchas del Frankfurt.

El presidente de la entidad Blaugrana, explicó que para los casi 80 mil aficionados presentes en el inmueble, se destinaron por normativa de UEFA 5 mil entradas al equipo visitante y se pusieron a disposición 34 mil 440; sin embargo, estas cayeron en manos de aficionados del Frankfurt pese a las medidas que tomó el club.

“Las entradas que vendimos al equipo contrario por la normativa UEFA son 5.000, las que nos obliga la UEFA. Las entradas a la venta fueron 34.440. Éstas el Club las pone a la venta con restricciones: no podían ser compradas con tarjetas de crédito alemanas y no podían ser compradas por una EPP alemana. El Club no vendió entradas a alemanes, estableció todas las restricciones que el Club puede imponer y es lo que se ha hecho en las últimas seis temporadas”, explicó Laporta.

“Insistir en que las 34.440 que el Club puso a la venta eran entradas que llevaban incorporada las restricciones alemanas. En el Club no vendimos entradas a los alemanes. Quien compró estas entradas, las compraron y se las hicieron llegar a los alemanes, esto es una evidencia”, aseguró.

“Las entradas se pusieron a la venta, y en las primeras 24 horas, los socios las podían comprar al 50%, y pasadas las 24h, el público general. Éstas, fueron a parar, desgraciadamente y de forma irregular, en manos de los alemanes”, agregó el presidente.

Y para evitar que el Barcelona vuelva a pasar por una situación similar, el club anunció que tomará medidas más estrictas en cuanto a la venta de boletos generales.

“Haremos que las entradas sean nominativas, se tendrá que hacer, pido que se comprenda para que no vuelva a ocurrir nunca más lo que sucedió contra el Eintracht en el estadio”, sentenció Laporta, quien pidió disculpas a los 37 mil abonados del club que fueron alentar al Barcelona.