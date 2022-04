“Real Madrid juega mal, Barcelona es otra música”: Antonio Cassano

Antonio Cassano, volvió a tirarle con todo a su ex equipo, Real Madrid, y habló sobre el rendimiento de los Merengues en la Champions League, torneo donde se instalaron a semifinales tras vencer al Chelsea.

El ex jugador italiano considera que Madrid no juega bien y que ha corrido con suerte en el torneo europeo, algo que no le será suficiente para quedarse con el título.

“El Real Madrid juega mal, pero contra el Paris Saint-Germain primero y luego contra el Chelsea tuvieron mucha suerte y tarde o temprano eso se acaba”, aseguró Cassano para Bobo Tv.

Asimismo, el ex jugador de 39 años, comparó el funcionamiento de los Merengues con el Barcelona y afirmó que los dirigidos por Xavi Hernández tienen un mejor funcionamiento pese haber sido eliminados de la Europa League.

“El Real Madrid no juega bien en LaLiga. Si ves al Barça, que empezó muy tarde, es otra música. Ancelotti te hace sentir bien, pero no se me ocurre ni un jugador al que haya mejorado en su carrera”, precisó el italiano.

Y para finalizar, Cassano aprovechó para tirarle otra indirecta a Cristiano Ronaldo, de quien dijo, debe estar agradecido por haber jugado a lado de Karim Benzema.

Todos los días Cristiano debe rezarle a Benzema y agradecerle por jugar con él. Lo vemos ahora, Benzema iba a 18-20 goles y este año lleva 50 goles, entre goles y asistencias. Antes estuvo al servicio de Cristiano, que marcaba 50 goles al año”, sentenció.