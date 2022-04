“Me hubiera encantado jugar con el TRI”: Gignac

Con casi siete años en México, el mundialista con Francia en 2010 y máximo anotador de los Tigres, André-Pierre Gignac, declaró que si no hubiera jugado con la selección francesa le hubiera encantado jugar para la Selección Mexicana.

En charla con Carlos Hermosillo, goleador histórico de la Maquina de Cruz Azul, André habló sobre sus deseos de en algún momento poder haber representado al Tricolor, situación que no podrá ser debido a las múltiples participaciones con Francia.

Con los “Galos”, Gignac participó en el Mundial de Sudáfrica 2010, la Eurocopa 2016 en Francia y los Juegos Olímpicos de Tokio, en donde como seleccionado francés enfrento a México en dos ocasiones, primero en la fase de grupos en el 2010 y después en la fase de grupos de las olimpiadas en el 2021, ambas ocasiones con victoria contundente para México.

“La camiseta de México pesa, en competiciones sale el orgullo... me hubiera encantado (jugar con México), la verdad; pero créeme que los delanteros de la selección a mí me encantan, soy fan de Raúl desde hace mucho, no es de Europa, desde antes Raúl me encantaba; Chucky es un jugador diferente”, dijo Gignac en entrevista a Carlos Hermosillo para Telemundo

El “Bomboro” tiene desde el 2015 viviendo en México, tiene dos hijos nacidos en Monterrey y debido al amor que le tiene a nuestro país, desde el 2019 el futbolista aprobó su examen para su naturalización como mexicano; sin embargo, en septiembre del 2021, el delantero tuvo problemas con su trámite por presuntamente presentar documentos falsos en donde el francés aceptó la culpabilidad del gestor que le estaba llevando el proceso.

Con Tigres ya ganó 4 títulos de liga y en este Clausura 2022 está en búsqueda de su quinto campeonato, ahora bajo el mando de Miguel Herrera. Aparte de los trofeos en conjunto, “Dede” tiene 2 campeonatos de goleo y todo parece indicar que en este certamen se llevará su tercer galardón en goles, a pesar de que no jugaría la última jornada por estar lesionado.