Canelo Álvarez reta a Bivol: ‘Lo respeto, pero este es mi momento’

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Dmitry Bivol vivieron una intensa, pero respetuosa conferencia de prensa previo a su pelea de este sábado, pero el mexicano aseguró que tiene plena confianza en su poder.

Ante los medios, Saúl Álvarez destacó las cualidades del ruso. “Es un muy buen campeón, un muy buen peleador. Lo sabemos. Tiene muchas habilidades, mucha experiencia amateur”, dijo Canelo sobre Bivol. “Es un campeón sólido en 175. Pero lo sé y estoy listo. Creo en mis habilidades y tengo mucha confianza en lo fuerte que soy.

Pero, también recordó que este es el mejor momento en su carrera, por lo que quiere el título en su cintura.

Me gustan este tipo de desafíos, porque solo quiero hacer historia. Este tipo de desafío me va a poner en lo más alto de la historia del boxeo. Me siento vivo cuando tengo este tipo de desafío. Respeto la habilidad boxística de Dmitry Bivol, pero es mi momento. Me siento en mi mejor momento y disfruto este tipo de momentos”.

Al ser cuestionado sobre los retos en la división de las 168 libras, habló sobre la posibilidad de pelear nuevamente en semicompleto.

“Vencí a todos los campeones en 168, así que por ahora estoy bien con ese peso”, dijo. “Necesito tomar otros desafíos por mí mismo, no solo por mi historia, pero necesito sentir ese tipo de desafío. Subir a 175, tener la oportunidad de ganar otro título, es increíble para mí”.

Canelo Saúl Álvarez y Dmitry Bivol viven un intenso careo (Ethan Miller/Getty Images)

“Creo en mi victoria sobre Canelo”: Bivol.

Por su parte, el monarca de la AMB, Dmitry Bivol habló sobre la posibilidad de protagonizar una gran función, ante el tapatío.

“Estoy muy contento de tener mi oportunidad. Le he pedido a mi equipo durante muchos años, quiero pelear contra los mejores y ahora tengo esta pelea”, dijo. “Estoy enfocado en la pelea ahora. Espero que hagamos una gran pelea para los fanáticos del boxeo. Creo en mi. He tenido un largo viaje hasta este momento, y ahora tengo que hacer mi trabajo.

Además, mostró toda la confianza en que puede llevarse el título nuevamente a su casa.

“Para ser honesto, cada vez que vengo al ring, creo en mi victoria. Si no crees en lo que haces, nunca ganarás. Creo en mi victoria. ¿Por qué no? He estado en el boxeo desde que tenía cinco años. Cuando tenía 16 años, fui dos veces campeón mundial amateur. Ahora tengo un cinturón, tengo 19 peleas, soy el campeón. ¿Por qué no?”

“Quiero conservar mi cinturón. Quiero ganar. Por supuesto, lo respeto. Es un gran campeón”, dijo Bivol. “Esto es un desafío mucho mayor para mí, no solo para mantener mi cinturón, sino también para comprobar mis habilidades contra uno de los mejores boxeadores”.

