Rayados enfrentará repechaje e hipotéticos cuartos de final sin Funes Mori

Lo que era un secreto a voces, y previo a enfrentar el repechaje frente al Atlético de San Luis, Víctor Manuel Vucetich confirmó la ausencia del máximo goleador de los Rayados, Rogelio Funes Mori, en el encuentro contra los potosinos.

El estratega no solo mencionó que el nacionalizado mexicano no estará en el repechaje, inclusive expresó su sentir de que no cree probable que el delantero vea acción en los cuartos de final, en dado caso que el Monterrey avance a la liguilla.

[ Compras, comida y hasta vacunas, Laredo el destino favorito de los viajeros mexicanos ]

“Funes Mori, todavía no está trabajando con nosotros, por tal motivo no participará en este juego de repesca”

“Para los cuartos de final va a depender de cómo va a seguir evolucionando, si me preguntas, pienso que a lo mejor no va a estar para el segundo encuentro, ojalá y me equivoque y Funes Mori tenga una muy buena respuesta para poder considerarlo, lo que sería fantástico porque es fundamental en el ataque, pero en mi opinión no llegará.”, expresó el técnico.

Vucetich ve a un San Luis que se va a encerrar

Pensando el rival de este sábado para el repechaje, el “Rey Midas” detalló que espera un partido complicado, augurando a un rival bien plantado atrás buscando llevar el juego a buen puerto a base de contragolpes.

“El equipo de San Luis ha hecho una buena campaña, realizaron solo tres puntos menos que nosotros, lo que habla de una paridad al menos con nosotros, siento que será un equipo difícil, creo que una de sus principales armas son sus contragolpes, creo que vendrá con una línea de cinco en donde busquen los desdoblamientos intentando cerrar los espacios y teniendo salidas rápidas”

El partido entre los regiomontanos y potosinos se llevará a cabo el próximo sábado siete de mayo en punto de las 20:00 horas, en donde el equipo que se imponga en el marcador tendrá su lugar en los cuartos de final; en caso de terminar empatados tras 90 minutos el ganador se definirá en tanda de penales.