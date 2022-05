Rayados pide perdón a la afición por su eliminación en repechaje

Maxi Meza pide perdón a afición de Rayados tras la eliminación en el repechaje contra el San Luis Maximiliano Meza falló desde los once pasos contra San Luis. Foto: Mexsport (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

Tras la eliminación en casa en repechaje frente al Atlético de San Luis, los jugadores de los Rayados de Monterrey fueron citados a temprana hora en el Barrial, en donde después de una reunión con la directiva, rompieron filas para tomarse unos días de descanso.

Al salir de la reunión, uno de los referentes del equipo como lo es Maxi Meza, dio la cara por el plantel y expresó su sentir después de no lograr el objetivo de calificar a la liguilla.

“Dolidos, no sólo el partido de ayer ha sido un semestre muy duro, muy difícil, en el cual somos totalmente responsables. Fueron seis meses en los que pasaron muchas cosas donde sólo queda disculparnos con la afición, y nosotros también con el club”.

El argentino fue uno de los jugadores responsables de la eliminación de ayer al fallar uno de los penales en la serie desde los once pasos, explicando que a la mera hora quiso cambiar la dirección del balón por lo que termino fallando.

“Son decisiones del momento, se entrena en la semana, pero llega ese momento y cuando dudas o cambias de decisión, es ahí hasta donde te equivocas. Admito que, por querer asegurar, he cambiado de decisión y es ahí donde fallé”.

Además de fallar desde el punto penal, el mediocampista detalló que el equipo dio uno de los peores segundos tiempos que derivó en que el San Luis les diera la vuelta en 20 minutos.

“Fueron los peores 20 minutos que hemos jugado, porque nos dan vuelta el partido tan fácilmente y eso no nos suele pasar. Fue un partido muy raro, y sí el equipo no hubiese tenido reacción, no lo hubiéramos empatado, el equipo trató de buscar, obviamente pega la desesperación”.

Por último, Meza agradeció a la afición por la muy buena entrada realizada y enfatizó las disculpas hacia ellos.

“Ayer que entramos a la cancha se veía el estadio totalmente completo, que es como lo queremos ver siempre, entonces agradecerles siempre y pedirles disculpas, se hubiesen merecido un pase a la Liguilla porque la verdad fue un ambiente increíble”.