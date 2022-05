Paola Espinosa, única mexicana que ha hecho sonar el himno nacional en un Mundial de Clavados

_ENT_PND_ during the Awards Ceremony National Sports Award and National Sports Merit Award 2019, in the national palace, on November 27, 2019. <br><br> durante la Ceremonia de Premiación Premio Nacional de Deportes y premio Nacional de Mérito Deportivo 2019, en el palacio nacional, el 27 de Noviembre de 2019. (Adrian Macias/MEXSPORT)