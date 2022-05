Presidente de Tigres acepta presión por conseguir el titulo

En Tigres lo tienen muy claro; el único objetivo en este Clausura 2022 es conseguir el título del futbol mexicano y así lo reconoce Mauricio Culebro, presidente de los felinos.

El directivo aceptó que se encuentra motivado, pero también presionado por el inicio de la liguilla del futbol mexicano.

“Un poco de todo, motivado, presionado por la exigencia que hay en este equipo. Pero sabiendo de lo que es capaz, con los jugadores y el cuerpo técnico que tenemos, estoy tranquilo, emocionado, motivado y presionado. En estas instancias la presión aumenta” señaló Culebro.

En su primer torneo al frente de la institución felina, el equipo se quedó a la orilla al caer eliminados en las semifinales con el conjunto del León, por lo que ahora la exigencia es estar peleando el campeonato en la final.

“Será ese el reto, estar peleando por la final, tenemos que hacer lo mejor posible por estar cerca de ese campeonato, independientemente de lo que pasó, siempre empezamos de cero, con la mentalidad de pelear por ese campeonato” manifestó.

Sobre el Cruz Azul, el exdirectivo americanista señaló que le tiene mucho respeto esperando que sea una serie agradable para los aficionados.

“Los equipos que llegan a estas instancias son complicados. A mí me gusta hablar de Tigres, no tanto de los que vamos a enfrentar, no sé si somos favoritos a Cruz Azul o respetamos, es un gran equipo, con mucha historia y gran plantel. Será serie agradable para los aficionados”, finalizó