Canelo Álvarez: Dmitry Bivol muestra cómo quedó su brazo tras la pelea

Dmitry Bivol se impuso sobre Saúl Canelo Álvarez, el pasado sábado, para conservar su cinturón de los pesos semipesados de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB); sin embargo, el ruso mostró que no salió ileso del combate que se llevó a cabo en Las Vegas.

El pugilista europeo mostró en el canal de YouTube Fight Hub Tv, cómo quedó su brazo izquierdo después de recibir el castigo del Canelo.

“Estoy bien, fue una gran pelea para mí, porque muchas personas vieron esta pelea. Canelo pega muy fuerte, creo que lo vieron todos, cada que atacaba lo hacía muy duro”, declaró Bivol.

El equipo de Dmitry sabía que el mexicano buscaría esa zona por lo que trabajaron para que no se debilitara y aguantara el castigo.

“Sabíamos que intentaría lastimar el brazo, pero constantemente aplicábamos hielo para que Dmitry no sintiera tanto los impactos y lo fuera desesperando poco a poco”, declaró Joel Díaz, uno de los entrenadores de Bivol, a Behind the Gloves.

Al finalizar la pelea tanto Canelo Álvarez como Dmitry Bivol mostraron su predisposición para la revancha e incluso el ruso ha expresado que está dispuesto a bajar de las 175 a 168 libras para despojar al tapatío de sus títulos supermedianos.

