“Llegamos con mejor evolución, aprendimos del pasado”: Miguel Herrera

La eliminación en la semifinal el torneo pasado caló hondo en Tigres, y ahora previo a empezar una nueva liguilla, Miguel Herrera declaró que aprendió los errores del pasado y encararan esta fase final con sed de revancha en búsqueda del título.

“El futbol da revancha cada semana. En liguilla te da revancha. Estamos con el dolor del torneo pasado, en su momento fue doloroso, pensamos que podríamos haber pasado y de eso aprendemos, se aprende lo que no hiciste, vamos paso a paso, la primera parte son los cuartos de final. Haremos todo lo posible para estar en la final y lograr lo que no el torneo pasado”.

“Ya llevo muchas liguillas. Llegamos con mejor evolución de trabajo, más experiencia, el torneo pasado nos quedamos afuera por la posición en la tabla. Aprendimos del pasado, de lo que hicimos. Llegamos bien, sólidos, hicimos bien las cosas y queremos demostrarlo en liguilla”, aseguró el estratega universitario.

Después de que Mauricio Culebro, presidente de Tigres manifestará que en el club hay presión para conseguir el campeonato, el “Piojo” detalló que le gusta la presión y la exigencia para conseguir grandes cosas.

“A mí me gusta estar en este tipo de presiones, si no me gustara, agarraría equipos sin presión. Si no siento esa adrenalina, no me atrae. Estoy consciente de la exigencia, la vara del Tuca es muy alta, difícil de igualar o superar. Queremos emular lo que él hizo, dar éxitos, logros, con diferentes estilos, para poder estar ahí tenemos que tener logros, estoy consciente de la presión me gusta”.

Referente al Cruz Azul, detalló que es un gran rival, de los más importantes del país, y que sin duda será un partido complicado ya que en estas instancias no hay rival fácil.

“Son partidos difíciles. Buen rival, de los importantes. Vamos con la idea de traer un buen resultado de allá. Vamos a tratar de traer ventaja. Ellos tuvieron un partido complicado contra Necaxa y terminaron ganando en penales, tendremos que hacer un partido así, con la pelota, tenemos que estar pendientes de sus delanteros porque son rápidos, estar atentos a no dejar espacios y ser contundentes” finalizó el entrenador auriazul.