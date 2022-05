Chicharito rompe en llanto al hablar de sus hijos: “He experimentado mucho dolor”

Javier Hernández vive un buen momento futbolístico con el LA Galaxy. El mexicano, ha marcado cinco goles en la actual temporada y poco a poco parece recuperar el nivel que lo llevó a jugar en grandes equipos de Europa.

Sin embargo, en el plano personal, el Chicharito vive momentos complicados, pues de acuerdo con varios medios, se encuentra distanciado de sus hijos desde hace algunos meses.

Dicha situación, provocó que el mexicano rompiera el silencio y hablara sobre la situación actual que vive con sus hijos Nala y Noah.

En entrevista para el programa Algo Personal de Jorge Ramos, el delantero mexicano habló sobre su vida personal luego de que el comunicador le comentara que muchas personas “no saben lo que hay detrás del futbolista”.

“No he querido victimizarme, pero los últimos dos años han sido de los más complicados y no he querido postear de eso. He decidido mantenerlo así, hay mucha gente que dice que soy un mal padre cuando no tienen ni idea porque no he posteado nada, entonces cómo van a saber. Pero sí, he experimentado mucho dolor”, confesó Hernández.

Asimismo, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, aseguró que sus hijos son las personas que más ama y, a pesar de que se encuentra distanciado de ellos, afirmó que en un futuro valdrá la pena.

“Son los dos seres que más amo en mi vida y me encantaría que las cosas fueran diferentes, no están siendo y no queda más que sacarle jugo, aprender. Cuando mis hijos crezcan sabrán cosas, tendrán contexto y haré que valgan la pena muchas cosas que no he vivido, que no puedo vivir con ellos ahorita, pero las haré que valgan la pena”, contó.

Ya en temas de futbol y para calmar las lágrimas del Chicharito, Ramos le preguntó al mexicano cómo era posible que no sea convocado con la Selección Mexicana, a lo que Hernández respondió:

“Estoy haciendo todo lo posible dentro y fuera de la cancha para hacer lo que me corresponde y me toca para tener una oportunidad. Si no quisiera estar en la Selección ya me hubiera retirado, ya hubiera terminado este ciclo”, declaró.