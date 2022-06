Duvan Vergara no será registrado por Rayados para la siguiente temporada

Apenas van cuatro meses y medio desde su desafortunada lesión contra la Maquina del Cruz Azul en la jornada tres del Clausura 2022 y en Rayados no ven factible registrar a Duván Vergara para el torneo Apertura 2022.

Fue el 22 de enero de este año cuando en un balón divido el colombiano se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha que hizo perderse el Mundial de Clubes con los Rayados y lo que restaba del Clausura 2022.

Aquí está la jugada donde lamentablemente Duván Vergara sufre de su lesión en la rodilla.



Una jugada en defensiva, y al momento de querer el esférico, él siente algo en su rodilla derecha y cae al suelo.



En el mejor de los casos el pronostico de su recuperación sería de mínimo seis meses, este tiempo se cumpliría el 22 de julio cuando la Liga MX ya esté en la jornada cinco del Apertura 2022, pero la evolución y recuperación sigue siendo una incógnita para todos.

En una entrevista para la cadena Fox Sports, el entrenador albiazul, Víctor Manuel Vucetich, fue contundente al mencionar que será complicado que sea registrado el jugador extranjero ofensivo.

“Será complicado (que sea registrado), se va a estar evaluando y dependiendo la necesidad se determinará”, contó Vucetich para Fox Sports.

En esta semana, saliendo de su rehabilitación de las instalaciones del Barrial, es fecha que el futbolista no sabe su futuro, comentando que no ha hablado con el cuerpo técnico.

“No, no sé la verdad, ahora que llegué no he hablado con ellos, pero como yo digo, lo importante ahora es recuperar, estar bien al 100 por ciento para aportar al equipo, de nada sirve no estar al cien y no aportar nada”, explicó el atacante.

En caso de no ser registrado, el Monterrey podrá adquirir a un extranjero ya que tendría una plaza disponible para una incorporación, lo cual verían con buenos ojos.