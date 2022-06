“El interés por el automovilismo en México ha crecido por Checo Pérez”: Jake Cosío

El piloto de Nascar México ya se encuentra en Guadalajara, listo para disputar la cuarta carrera de la temporada, en donde confía conseguir un buen resultado en un lugar que le trae muy buenos recuerdos, pues fue ahí donde consiguió la primera pole position de su carrera profesional dentro de la categoría.

En entrevista con Publisport, Jake Cosío habló del crecimiento que el automovilismo ha tenido en México, aunque acepta que gran parte de ello es gracias a la Fórmula 1 y el tapatío Sergio Checo Pérez, piloto de Red Bull.

¿Cómo te sientes al estar en Guadalajara?

– Muy contento de estar de regreso aquí, donde al equipo le va muy bien. Estoy ansioso de ya saltar a la pista el sábado, en busca de conseguir los mejores tiempos y tener un coche bastante balanceado, para el domingo ir por la victoria.

¿Por qué es tan especial para ti Guadalajara?

– Aquí tuve mi primera pole position de Nascar, así que me trae buenos recuerdos. Tengo tres carreras, de las cuales dos han sido podios, me gusta venir, es una pista donde me siento cómodo y rápido, se tiene que arriesgar bastante, pero es increíble estar aquí en Guadalajara. La gente me ha escrito desde días anteriores para saber cuándo venía, la gente es bella en la perla tapatía.

¿Cómo calificas tu desempeño en lo que va de la temporada?

– Ha sido un poco flojo, los resultados no han sido los que hemos querido y hemos tenido mala suerte, la cual debemos quitarnos de encima este fin de semana, logrando una gran carrera y pelear por la victoria como siempre. Los malos resultados son carreras que se tienen que olvidar y debemos enfocarnos en el hoy y en el mañana para poder tener mejores resultados para todos nuestros patrocinadores.

Eres un piloto con mucha experiencia, ¿cómo ves en la actualidad el automovilismo en México?

– El interés del automovilismo en México ha crecido por la oleada de Checo Pérez y la Fórmula 1, me parece que la afición cada vez es más grande. En particular, Guadalajara tienen una afición bastante longeva hablando de Nascar, ya que se ha venido aquí bastantes años, por lo que la gente sabe y le gusta ir a las carreras.

Jake Cosío (Cortesía)

¿Cómo te ves en lo que resta de la temporada?

– Obviamente mejorar lo que hicimos la temporada pasada, queremos llegar a los podios y ganar carreras, estar en lo más alto.

¿Qué tan complicado es ser piloto de Nascar?

– Es bastante difícil, la verdad es que soy una persona muy afortunada. Hemos trabajado bastante, pero nos falta mucho, la temporada es joven y la mentalidad es ganadora.

¿Qué decirle a la afición para este fin de semana en Guadalajara?

– Siempre les agradezco todo el apoyo y estoy seguro que vamos a tener un buen desempeño.

