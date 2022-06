Néstor Araujo y su confesión sobre su afición por Chivas

El América continúa reforzándose para el Apertura 2022 y anunció a Néstor Araujo como su nuevo refuerzo, pero los aficionados han recordado una confesión que dio en su pasado.

Néstor Araujo, quien ya porta el color de las Águilas, confesó ser aficionado de Chivas desde niño.

Así lo reveló previo al Mundial de Rusia 2018, el defensor aseguró que su afición llegó por parte de su padre.

“Desde que estaba muy niño yo era de Chivas por mi papá, él siempre me preguntaba a quién le iba y yo siempre decía que a las Chivas”, señaló.

En aquella entrevista, el padre del canterano del Cruz Azul también habló sobre uno de sus mejores recuerdos con el Rebaño,

“Él no me pedía que le diera para sus lonches en la escuela, lo que me pedía era que lo llevara al futbol. El partido que más recuerda debe ser cuando tenía 13 años, lo traje a ver el partido de Chivas contra Boca Juniors y jamás se le olvidaron los goles, en especial el del Bofo Bautista, siempre me lo recordaba”, afirmó.

Néstor Araujo, de 30 años, se convierte en el tercer refuerzo de las Águilas del América para el Apertura 2022, tras su paso por el Celta de Vigo.

El zaguero, además, se perfila como uno de los centrales titulares para Gerardo Martino en el Mundial de Catar 2022.

