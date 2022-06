Canelo Álvarez revela el motivo por el que perdió con Dmity Bivol

Saúl Canelo Álvarez sufrió la segunda derrota de su carrera ante Dmity Bivol, al intentar obtener el título de los semipesados de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Ahora que enfrentará a Gennady Golovkin, el mexicano explicó el motivo de su derrota ante los rusos.

“He visto la pelea dos o tres veces, veo que me cansé, quise intentar hacer algo, pero mi cuerpo no me respondió. A nadie le gusta perder”, afirmó en comparecencia ante los medios.

Mientras que para ‘Fight Hub TV’ extendió su respuesta. “Perdí porque así son las cosas. Me cansé y eso fue todo. No pude entrenar como lo hacía normalmente. Confío en que tendré mi oportunidad otra vez. No estoy llevando dieta vegana o algo así. Tampoco estoy sobre entrenado. Insisto, no quiero poner excusas”.

Canelo Álvarez aclaró que su afición al golf no tuvo injerencia en el resultado: “No perdí por el golf o alguna otra cuestión. Es alguna otra razón que sigue ahí, pero no quiero poner excusas. Ya estaba practicando golf hace tres años y me convertí en campeón indiscutido de los pesos súper medianos, así que eso no es razón alguna”.

Por último, confirmó que desea tener la revancha ante Bivol, pero que todavía no hay fecha para eso, aunque se podría dar en diciembre de este año o en 2023. “No sé cuándo, pero quiero esa pelea porque pienso en Bivol. Fue una pelea muy competitiva en el primer round para mi, pero después me cansé y creo que solo gané un round después de eso. Y como dije, perdí, pero tendré mi oportunidad de revancha”, agregó.

Por lo mientras, Saúl sostendrá el tercer combate con Gennady Golovkin, el 17 de septiembre, donde pondrá en juegos sus títulos de la categoría de los supermedianos.

