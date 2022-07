Kenti Robles: “México tiene potencial para ganar un Mundial”

A pocos días de que México femenil busque su boleto a la Copa del Mundo 2023, Kenti Robles, defensora azteca, mostró su optimismo para la Selección mexicana.

En entrevista con el portal Sopitas.com, la zaguera del Real Madrid indicó que ve grandes posibilidades para que México se corone en algún momento como campeonas del mundo.

“Yo creo que lo más bonito que me podría pasar es ganar un Mundial con selección. Y sé que va a pasar, no sé si yo como jugadora, si me va a tocar verlo como aficionada, si me va a tocar estar en otro momento de mi vida, pero sé que México va a ganar en algún momento un Mundial. Soy una fiera creyente de que va a suceder”, dijo.

Por otra parte, Kenti recordó a Mónica Vergara en su Faceta como jugadora y la comparó con la nueva cara, ahora como entrenadora.

“Moni jugadora a mí me encantaba. Te puedo decir que como entrenadora es mucho más grande. Tiene lo más importante que puede tener un entrenador: que la gente crea en el mensaje. Además de estar rodeada de un cuerpo técnico que sabe muchísimo de futbol. Moni te hace creer que todo es posible y eso es lo más importante”.

Por último, habló de la posibilidad de jugar en la Liga MX Femenil.

“Sí, ¿por qué no? Todavía me quedan dos años de contrato con el Real Madrid. Siempre he dicho que en un futuro quiero acabar mi carrera en México”, indicó.

