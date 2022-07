Hombres tienen puertas abiertas en Texans para el roster de cheerleaders

Los Houston Texans de la NFL no tienen problema con emular lo que ya hicieron Los Ángeles Rams y New Orleans Saints de permitir que hombres integren su róster de cheerleaders. De hecho a las Texans cheer les gustaría tener pronto a alguno entre ellas.

“Hasta ahora no hay un hombre con las Texans Cheer pero si pueden audicionar, lo pueden hacer sin problema, siempre está la invitación abierta y a la mejor un día habrá”, mencionó HTC Rose, una de las integrantes quien por cierto habla muy bien el español ya que tiene ascendencia mexicana.

Sergio Meléndez/Publimetro

“Mi mamá es de Monterrey y me crié en Laredo, Texas, que está ahí a un ladito de Nuevo Laredo, Tamaulipas, así que el español es mi primer lenguaje”, agregó.

Sergio Meléndez/Publimetro

Rose estará en su segunda temporada en el grupo de animación de Texans, donde se siente satisfecha de haber sido seleccionada ya que las audiciones son difíciles.

Sergio Meléndez/Publimetro

“El proceso para entrar al grupo es difícil pero valen mucho la pena las audiciones, las entrevistas, entrenar horas, días y meses antes de que las audiciones empiecen”, confesó.

Relató como se enteró de que Texans estaba buscando integrantes para su roster de porristas:

[ Walmart Week, ¡7 días para ahorrar! ]

[ Rabbit®, la startup que está revolucionando el abasto presencial de las tiendas lanza su App Rabbit® ]

“Yo estudié y enseño baile, así que siempre me ha gustado este deporte. Lo único que he hecho hasta ahora es entrenar, tomar clases y exponerme a diferentes tipos de baile para estar lo más preparada posible para las audiciones. Siempre he seguido las páginas de los Texans y sus cheerleaders, checando y asegurándmome de que no se pasen las fechas para estar lista y preparada para las audiciones”.

Finalmente invitó a los fans mexicanos a conocer un poco más al equipo de la NFL de Houston y de esa manera pueda crecer la afición del conjunto texano.

“Los Texans son una gran organización, apreciamos la amistad y el amor que tiene la gente mexicana para nuestra organización. Los invitamos a que vean nuestros juegos, que vengan a Houston y muy emocionados de venir más a México con esta nueva iniciativa y hacer esa nueva relación con ustedes”, finalizó Rose.