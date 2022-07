Fernando Ortiz entiende que pidan su salida del América

Fernando Ortiz sorprendió a todos con su interinato en el Clausura 2022, por lo que se ganó el puesto de entrenador del América para el Apertura 2022; sin embargo, los resultados no se le han dado en este inicio de campeonato, por lo que muchos aficionados ya piden su salida.

Ante esto, el Tano Ortiz calificó de normal, pero aseguró que no pondrá excusas y que está trabajando junto al plantel para revertir la situación.

“Es normal que suceda este tipo de situaciones en un equipo con tanta magnitud a nivel nacional e internacional cuando el resultado no es el que seamos todos. Nosotros internamente tenemos que estar tranquilos. Sabíamos de este calendario tan apretado y no libamos a poner excusas, al contrario, cuando salí del partido de Xolos lo dije clarito ‘que no habíamos jugado un lindo partido para poder sacar el resultado’”, declaró a TUDN.

América marcha en el lugar quince de la tabla general del Apertura 2022, con solo cuatro puntos de 12 posibles; aunque la diferencia solo es de dos puntos con el León, que ocupa la sexta plaza.

Ochoa respalda a Ortiz

Guillermo Ochoa, capitán de las Águilas, calificó de exagerada las peticiones de que Fernando Ortiz sea destituido y afirmó que esto se puede revertir ya que el torneo es joven.

“No buscar exagerar las cosas, va empezando el torneo, creo que no es necesario internamente, obviamente es el América y sabemos que cuando se pierde hay un mensaje de fuera y los medios hablan y la gente habla, pero no internamente”, dijo a TUDN.

“Calma, es trabajo, seguir, por supuesto se cree mucho en el proyecto , se cree en el jugador, los nuevos se van adaptando, hay muchos que están lesionados y nada más, obviamente no fue el resultado deseado, pero el equipo ha estado trabajando bien y vamos a seguir insistiendo y trabajando para mejorar los resultados”, agregó.

América se enfrenta este martes con el Real Madrid, en un duelo amistoso, y el próximo domingo se medirá con el León, como parte de la jornada 6 del Apertura 2022.

