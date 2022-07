Brandon Moreno: “Mi corazón es de Pumas y es increíble el fichaje de Dani Alves”

Brandon Moreno enfrentará a Kai Kara-France este sábado, durante UFC 277, combate importante para el mexicano, pues busca ser campeón interino de peso mosca, luego de no poder sostener su tercera pelea ante el brasileño Deiveson Figueiredo, quien sufrió una lesión.

El nombre de Brandon Moreno pasó a la historia del deporte nacional, luego de ser el primer peleador nacido en México en proclamarse campeón en UFC; sin embargo, el pasado enero perdió el cinturón, mismo que busca recuperar el sábado, ante un rival que ya conoce y al cual venció hace tres años.

El peleador de 28 años de edad se declaró aficionado de distintos deportes, pero principalmente del futbol soccer, el cual sigue desde muy pequeño; incluso, es un fiel aficionado de los Pumas de la UNAM, equipo al que comenzó a apoyar por un tío.

“Tengo un tío que era aficionado de los Pumas de hueso colorado y ese fanatismo me lo transmitió, yo le voy a los Pumas de la UNAM, no me perdía los partidos, pero llegó un punto en mi vida que me enfoco totalmente a las artes marciales mixtas y dejé de ver otros deportes” — Brandon Moreno en entrevista con Publisport

Al ser originario de Tijuana, Baja California, Brandon Moreno no ocultó el gusto de que un equipo de su ciudad juegue en Primera División, además de que le guarda cariño al club, que lo ha apoyado y reconocido en distintas ocasiones.

“El equipo de Xolos me ha estado apoyando cien por ciento, cuando subió a Primera División me dio mucho gusto que la ciudad ya tuviera un equipo en esa categoría, es bueno apoyar al equipo de tu ciudad, estoy muy agradecido con ellos, recuerdo que en mi último combate el equipo me prestó sus instalaciones de recuperación, siempre estaré agradecido con ellos, pero mi corazón es de Pumas”, añadió.

Respecto al tema, el deportista de UFC aplaudió el fichaje de Dani Alves, quien ya debutó con los colores auriazules, durante el partido ante Mazatlán. “Fue tan grande la noticia, que apoyes o no al equipo, te enteras. Está increíble, ficharon a un gran jugador, que aunque no tenga la mejor edad, te generará bastante hablando en los futbolístico y en termas de mercadotecnia, estará increíble. Felicidades a Pumas por ese fichaje”.

Finalmente, Brandon Moreno dejó en claro que fuera de las artes marciales mixtas, el futbol soccer y últimamente el basquetbol, son sus deportes favoritos. “De ahora en adelante digo que le voy a Golden State, y no sé nada más”.

