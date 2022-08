Chicharito se disculpa con niño y habla sobre polémica de la bandera

El nombre de Javier Hernández retumbó en los últimos días, después de que fue protagonista de dos polémicos videos, al ‘tirar’ una bandera de México y al negarle la foto a un joven.

Ante esta situación, el delantero del LA Galaxy salió a aclarar cada situación, a través de un live en su cuenta de Instagram. Primero señaló la situación con el aficionado que le pidió firmar la bandera.

“Lo ví y lo platiqué con mi familia, yo no sabía que la tenía agarrada yo, pensé que la tenía agarrada la persona. No es que la tire, sino que, al moverla, desafortunadamente la bandera se cayó al piso.

Estaba ahí con todas las emociones y todas las sensaciones de ese partido en que no nos había ido muy bien. Como todos sabemos, esto es parte del trabajo, de la profesión. Por eso siempre me trato de acercar y firmar”, dijo.

Ahí está su ídolo … Chicharito tirando la bandera de Mexico, la neta que bueno que no va al mundial. pic.twitter.com/I8Fd3rXtov — Alexa González ✨ (@Lagih29_) August 2, 2022

Aunque apuntó a que siempre hay personas que solo lo critican, aún sin conocerlo.

“Sabemos que hay gente que le gusta aprovecharse y solo me quiere juzgar por un video o una situación, pero saben el amor que tengo por mi país”.

En otros temas, habló del polémico video en donde le niega una foto a un niño, apuntando a que ya lo están buscando para tener una convivencia.

“Le pido mucho mucho perdón al niño, a su familia. Estoy platicando con el Galaxy para ver si podemos contactarlo, para ver si le damos una foto, un jersey o algo”.

“La gente a la que me acerqué estaba muy lejos del autobús. Otro día que no estaba al 100 emocionalmente, y se me fue en ese momento. Cuando lo veo saltar, le digo que no, porque vi más gente que le quería firmar”, dijo.

Chicharito en estado "no te puedo dar un autógrafo niño". Los ídolos de la gente. pic.twitter.com/8pjPnpWW8v — Camarrada Memo ☭ (@gap_mar) August 2, 2022

En este caso, señaló que el golpe de haber perdido ante el FC Dallas fue algo que lo afectó mentalmente, por eso su reacción.

“Fue rudo, tras perder el partido, por que perdimos el encuentro con un rival directo. Como todo ser humano, no vamos a ser perfectos, pero de todo esto se aprende”, señaló.

